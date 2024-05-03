3 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Genel

3 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Çanakkale'de 3 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalanan Turan Cinislioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen böbrek nakliyle tekrar sağlığına kavuştu. Nakil sonrası diyalize girmesi gerekmeyen Cinislioğlu, organ bağışı konusunda herkesi teşvik etti ve sağlık ekibine teşekkür etti.

03.05.2024 00:40  Güncelleme: 01:10
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3 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 3 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalanan 41 yaşındaki Turan Cinislioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde gerçekleştirilen böbrek nakliyle tekrar sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de yaşayanTuran Cinislioğlu 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Diyalize girmeye başlayan Cinislioğlu, nakil için sıra bekledi. Cinislioğlu'na, Bursa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kadının ailesi tarafından bağışlanan böbreği başarılı bir şekilde nakledildi. Organ naklinin ardından sağlığına kavuşan Cinislioğlu'nun diyalize girme ihtiyacı kalmadı.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Turan Cinislioğlu'nun 3 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tablosuyla hastanelerine başvurduğunu ve diyalize alındığını belirterek, "Ülkemiz şartlarında böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni hipertansiyon ve diyabettir. Turan Beyde böbrek yetmezliği gelişince hem diyalize başladı hem organ nakli için sıraya girdi. 3 yıl öncve merkezimize kayıt oldu. Bu süre zarfında biz kendisini 3 kere çağırdık ama uygun böbrek bulunmadı. 10 gün önce Bursa'da motosiklet kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Organlardan bir tanesi de merkezimize uygun görüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen listede de Turan Bey ikinci sıradaydı. İlk hasta uygun olmadığı için. Turan Beyin uygunluk testi de pozitif gelince kendisine böbreği naklettik. Ameliyetın onuncu günü idrar çıkışı 2 litrenin üzerinde. Böbrek fonksiyon değerleri de normale yaklaştı. Şuan itibariyle Turan Beyin artık diyalize girme ihtiyacı kalmadı. Günlük hayatını, iş hayatını eskisi gibi normal yoldan devam edebilecek" dedi.

Organ naklinin ardından sağlığına kavuşan Turan Cinislioğlu, "Rahatsızlanarak ambulansla hastaneye geldiğim bir gün böbreğim alınmıştı. Cabir Hocayı tavsiye etmeleri üzerine Organ Nakli Merkezi'ne başvurumu yaptım, bekliyordum. Ameliyattan korkuyordum ama ağrı sızı hissetmiyorum. Sağlığıma kavuştum Cabir Hocaya her gün dua ediyorum. Herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine, ÇOMÜ Hastanesine, Prof. Dr. Cabir Alan'a, hemşirelere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 3 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

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