43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti

Gölbaşı Belediyesi, Emirler ve Çimşit Mahallelerinde Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binalarını Açtı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Emirler ve Çimşit mahallelerinde yapılan kültür merkezi ve muhtarlık binalarının açılışı gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kırsal mahallelere yapılan yatırımların göçü tersine çevirdiğini belirtti. Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı. Mahalle muhtarları da yapılan hizmetler için Başkan Şimşek'e teşekkür etti.