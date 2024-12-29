45 Yıldır Ayakkabıları Yeniliyor

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Rize'de Birol Yalnız, 45 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

29.12.2024 10:49
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45 yıldır ayakkabılar ondan soruluyor

45 yıldır ayakkabıcılık yapan vatandaşın tek rakibi hazır boyalar

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Birol Yalnız, 45 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Birol Yalnız, 12 yaşındayken boya sandığını eline alarak Pazar sokaklarında ayakkabı boyamaya başladı. Sandığını yanından hiç ayırmayan Birol Yalnız, 45 yıldır ilçede vatandaşların ayakkabılarını boyuyor. Bir çift ayakkabıyı 30 TL'ye boyayan Yalnız, bazen 20, bazen 10 TL'ye ayakkabı boyuyor, bazen de 'parası yok' deyip ücret almıyor. Büyük bir keyifle icra ettiği mesleğinde tek rakibi ise hazır boyalar. Hazır boyaların ayakkabıya zarar verdiğini dile getiren Yalnız, yine de vatandaşlar arasında kendisini tercih edenlerin bir hayli fazla olduğunu da dile getiriyor.

Emekli olmasına rağmen halen ayakkabı boya sandığını bırakmadığını dile getiren Yalnız "45 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Ölene kadar da yapacağım. Hazır boyalar çıktı, bizi etkiledi. Aslında hazır boya ayakkabıyı öldürür. Emekliyim zaten, boş kalmayayım diye yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Bazen 20 TL'ye, bazen 10 TL'ye ayakkabı boyadığım oluyor. Parası olmayandan para almadan boyuyorum. Çoğu kişi benden memnun. Benim için 'iyi adam' diyorlar, bana yetiyor. İnsanın gönlü zengin olsun, para bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Genel, Yaşam, Rize, Son Dakika

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