500 Yıllık 1001 Hatim Geleneği Kocaeli'de

500 yıllık gelenek: 1001 Hatim

KOCAELİ - Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan "1001 Hatim" geleneği Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Erzurum'un manevi önderlerinden Pir Ali Baba'dan miras kalan ve 500 yıldır sürdürülen 1001 Hatim, Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Şirin Camii'nde yapılan program, Erzurum İspir Aksu Vadisi Derneği Başkanı Hanifi Aksu öncülüğünde düzenlendi. Hatim duasına, Şirin Camii imamı Aziz Barış, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, müezzinler, çevre camilerden gelen din görevlileri ve kurs öğrencileri katıldı. Camide hatimler yapılarak dualar edildi.

"Barış, birlik ve kardeşlik için dua ettik"

Program sonunda konuşan imam Aziz Barış, "Bu coğrafyanın ruhunda; evliyaların, ermişlerin emeği vardır. Bizler bu toprakların barış, birlik ve kardeşlik içinde olması için dua ettik. Filistinli ve Türkistan'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için niyazda bulunduk. Katılım gösteren tüm cemaatimize teşekkür ederim" dedi.

"Her yıl programı yapıyoruz"

Aksu Vadisi Dernek Başkanı Hanifi Aksu ise "Bu hatim programını her yıl Erzurum'un İspir ilçesi başta olmak üzere çeşitli yerlerde sürdürüyoruz. Bu yıl Körfez Şirin Camii'nde nasip oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Anadolu'nun birlik ruhunu yaşatacağız"

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal da yaptığı açıklamada, "Biz Anadoluyuz. Tarih boyunca bu toprakları omuz omuza koruduk. Devletimize, milletimize, ordumuza ve güvenlik güçlerimize sahip çıkacağız. Bu tür programlara her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, cemaatin duaları ve yapılan ikramlarla sona erdi.