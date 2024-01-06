6 kişiye hayat olan sağlık teknisyeni son yolculuğuna uğurlandı

6 kişiye umut olan organ bağışçısı kadının babası:

"Kızımla gurur duyuyorum, 6 insanı hayata döndürdü"

"Kızımın organını bağışladığı insanlar yaşasın ben mutlu olurum"

KOCAELİ - Kocaeli'de geçirdiği beyin kanması sonucu hayatını kaybeden ve organ bağışıyla 6 kişiye can olan sağlık teknisyeni Özge Berber son yolculuğuna uğurlandı. Kızının organ bağışçısı olduğunu söyleyen baba Berber, "Kızımla gurur duyuyorum, 6 insanı hayata döndürdü. Kızımın organını bağışladığı insanlar yaşasın ben mutlu olurum. Onların mutluluğu benim mutluluğumdur" dedi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Özge Berber, 29 Aralık tarihinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan sağlık teknisyeni Özge Berber'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Aile, hastaneden kızlarının organ bağışçısı olduğunu öğrenince organları bağışlamayı kabul etti. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişiye hayat oldu. 2 çocuğu olduğu öğrenilen kadının cenazesi organ nakli sonrasında ailesine teslim edildi. Sağlık teknisyeni kadının cenazesi Çayırova Abdal Musa Cemevi'nde yapılan törenin ardından Gebze Merkez Şehitlik Mezarlığına defnedildi.

Özge Berber'in yaşlıların gönüllü olarak bakımlarını yaptıkları da öğrenildi.

"Kızımla gurur duyuyorum, 6 insanı hayata döndürdü"

Kızıyla guru duyduğunu söyleyen Özge'nin babası Alişan Berber, "Kızım organ bağışı için başvuruda bulunmuş. Ben de kızımın kararlarına saygı duydum. Bizim için önemli olan insanın yaşamasıdır, buna çok değer veririz. Kızımla gurur duyuyorum, 6 insanı hayata döndürdü. Toplumda, çevremde bu konuda yanımda oldu. Kızımın organını bağışladığı insanlar yaşasın, ben mutlu olurum. Onların mutluluğu benim mutluluğumdur" diye konuştu.