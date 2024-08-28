ABB'den minik futbolcular için turnuva - Son Dakika
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ABB'den minik futbolcular için turnuva

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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, 2005-2012 yaş gruplarındaki minik futbolcular için bir turnuva düzenledi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol takımlarının katıldığı turnuva, altyapıda yetişen yeni yıldızları keşfetmeyi hedefliyor.

28.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:47
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ABB'den minik futbolcular için turnuva

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü ilk kez 2005-2012 yaş gruplarının ter döktüğü bir turnuva düzenledi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol takımları arasında düzenlenen turnuvada altyapıda yetişen minik futbolcular forma giydi.

ABB FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yeni yıldızlar kazandırmak için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Turnuva Ankara genelinde yaygınlaştırılacak

Bu yıl ilki düzenlenen ve altyapıda yetişen 2005-2012 yaş grubu kadın futbolcuların ter döktüğü bir turnuva gerçekleştirildi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol okullarında yetişen sporcuların katıldığı turnuvayı Ankara genelinde yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Takımı Altyapı Direktörü Erkan Güner, yapılan turnuva hakkında şu bilgileri verdi:

"Futbol gelişim gruplarımızla birlikte bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaları sürekli hale getireceğiz ki yetenekli çocukları hem cezbedelim hem de onları keşfedelim istiyoruz. Buradan yetiştirdiğimiz yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Turnuva farklı yaş grupları arasında 6 takım olarak yapıldı. Bu turnuvayı tüm Ankara'ya yaymak istiyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel ABB'den minik futbolcular için turnuva - Son Dakika

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