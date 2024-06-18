Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı - Son Dakika
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Genel

Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı

Rizeli Kadir Ali Kus, kurbanını kesince kıyma yaptırmak için kasap aradı ancak hiçbir kasap açık olmadığı için matkaptan kendi kıyma makinesini yapmaya karar verdi. Hurdacıdan aldığı demirlerle bir aparat yapan Kus, matkabın ucuna takarak eti kıyma haline getirdi. Kus, 'Laz üreticidir. Bende gittim hurdacıya, demirleri aldım. Kaynak yaptım ve matkaba da taktım. Aynı kıyma makinesini yaptım' dedi.

18.06.2024 16:25
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Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı

RİZE - Rizeli yine kıvrak zekasını konuşturdu, kıyma yaptıracak kasap bulamayınca matkaptan kendi kıyma makinesini yaptı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşayan Kadir Ali Kus, kurbanını kesince kendisine kıyma yaptıracağı bir kasap aradı. Bütün kasapları tek tek dolaşan Kus hepsini kapalı görünce başka bir çözüm yolu aradı. Aklında duvar delicisi gelen Kus önce bir hurdacıya gitti. İşine yarayacakları toplayan Kus evine gitti ve zekasını konuşturdu. Demirden aparat yapan Kus yaptığı aparatı matkabın ucuna taktı. Matkabı sağa sola sallanıp birini yaralamaması için ise kütüğün üzerine sabitledi. Üzerine ise plastik tabağı aparata sabitleyerek etin konulacağı yeri ayarladı. Biraz küçük boyutta kestiği etleri tabağın içerisine koydu, hurdacılardan aldığı demirlerin içerisinden geçen et matkabın ucu sayesinde kıyılmış oldu.

Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, kasapları teker teker dolaşıp açık olmadığını görünce aklına kıyma makinesi yapmak geldiğini ifade eden Kus, "Kurbanı kestik, kasapları teker teker dolaştım. Kıyma yapmam lazımdı ve bir tane bile kasap açık değildi. Laz üreticidir. Bende gittim hurdacıya, demirleri aldım. Kaynak yaptım ve matkaba da taktım. Aynı kıyma makinesini yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesi yaptı - Son Dakika

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