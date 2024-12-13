Acılı Anne Esad'a Lanet Okudu - Son Dakika
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Acılı Anne Esad'a Lanet Okudu

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Reyhanlı patlamasında kızını ve kardeşini kaybeden Kübra Erboz, Esad'a lanet okudu, acısını dile getirdi.

13.12.2024 09:32
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Reyhanlı patlamasında yanarak ölen kardeşi ve kızını kaybeden acılı anne: "Esad yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar"

-Döne Kuvvet, "Esad rejimi yuvalarımızı ve içimizi yaktı"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 yıl önce meydana gelen ve Suriye istihbaratı El Muhaberat'la da bağlantılı olduğu iddia edilen bombalı saldırıda ablasını ve 1,5 yaşındaki kızını kaybeden Kübra Erboz, "Esad yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar" dedi.

2011'de başlayan iç karışıklık sonrası Beşar Esad, Suriye'de ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda da 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın da rolü olduğu iddia edilmişti. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında 38 yaşındaki ablası Nadire Kuvvet ile 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur Erboz'un annesi olan Kübra Erboz'un yüreğindeki acı bir nebze de olsa hafifledi.

"Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı"

Esad rejiminin gerçekleştirdiği Reyhanlı patlamasında kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, "11 Mayıs 2013 günü kızıma ve ablama Reyhanlı patlamasında kaybettim. Esad rejimine yıkılmasına Sevindik. Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı. Çocuklarımız yanarak vefat etti. Suriye'deki vatandaşlara da büyük eziyetler yapmış. İnsanlar çok büyük atlayanlar yapıldı ve bunlara çok üzülüyoruz. Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesini seviniyoruz Allah kimseye vatansız topraksız bırakmasın" dedi.

"Esad yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar"

Esat rejimine lanet okuyan anne Kübra Erboz, "Esat dünyaya gelmiş en zalim kişidir. Hiç kimseye halkına bu eziyeti yapamaz. Hiçbir dini hiçbir meziyet hiçbir vatandaş bunu yapamaz. İnsanı insana yapmayacağı eziyeti yaptı. Esad rejimine lanet olsun. Bizim canımızı çok yaktı. Benim ablam ve kızım Reyhanlı patlamasından çıkan yangında yanarak öldü. Biz yangını söndürecek bir bardak su bulamadık. Rabbim aynı acıyı Esad'a da yaşatsın. Yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar. Bütün zalimler ne yaşattıysa onları yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

"Esad rejimi yuvalarımızı ve içimizi yaktı"

Reyhanlı patlamasında torunu ve kızını kaybeden anne Döne Kuvvet, "Böyle bir insana lanet yağdırıyorum. Yuvalarımızı ve içimizi yaktı. İnşallah Esad'ın leşi bulunmaz . Biz savaşama gittik, düşmanın mıydık vurdun gittin. Bizi yaktılar. Allah onları yaksın. Allah onlara yuva göstermesin ve bizim çocuklardan daha beter olsun. " ifadelerini kullandı.

Acılı Anne Esad\'a Lanet Okudu
Kaynak: İHA

Reyhanlı, Son Dakika

Son Dakika Genel Acılı Anne Esad'a Lanet Okudu - Son Dakika

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