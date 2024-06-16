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Adalar Belediye Başkanı Akpolat'a tepki

İSTANBUL - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a elektrikli araç tepkisi.

Büyükada'da çalışmaya başlayan, Adalıların "azman minibüs" dediği İETT'nin elektrikli araçlar Büyükada'da tepki gördü. Minibüslerin Adalara gelişinde payı olduğu belirtilen Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalılar tarafından eleştrildi.

"Bu mu demokrasi anlayışı CHP'nin"

12 senedir adalı olduğunu belirten bir vatandaş, "Bu araçları buraya kim nasıl getirdi. Bunlar belediyenin araçlarıyla buraya getiriliyor. 4 bin 500 tane imza var. Bu mu demokrasi anlayışı CHP'nin? 4 bin 500 tane imza var, ayıptır. İETT kim, nereye bağlı?" dedi.