Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Etkinliklerde çelenk sunulması, konuşmalar, şiirler okunması ve gösteriler yer aldı.

19.05.2024 23:03
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Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

ADANA - ADANA Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs etkinlikleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Adana Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu. Mehter takımı, halkoyunu, jimnastik ve tekvando gösterisi sunuldu.

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Son Dakika

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