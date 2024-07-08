Adanalı paraşütçü 1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı - Son Dakika
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Adanalı paraşütçü 1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı

Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su içip 1 muz yiyerek 13 saat boyunca havada kaldı. Navigasyon cihazının arızalanmasıyla 12. saatte uçuş süresini hesaplayamayan Boyacı, üretici firmanın bile böyle bir süreyi düşünemediğini belirtti. Boyacı'nın bir sonraki hedefi ise 14 saat 30 dakika uçmak.

08.07.2024 00:37
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Bir bardak su ve bir muz ile 13 saat havada kaldı

Adanalı paraşütçü 13 saat uçtu

Yamaç Paraşütü Eğitmeni Kaderim Boyacı:

"13 saat uçtum, 12. saatte cihazım arızalandı"

ADANA – Adana'da yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su içip 1 muz yiyerek 13 saat boyunca havada kaldı. 12. saatte havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı arızalanan Boyacı, "Bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini üretici firma bile düşünememiş" dedi.

Gaziantep'te fizik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki yamaç paraşütü tutkunu Kaderim Boyacı, geçtiğimiz gün sabah saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinde uçtu. 13 saat boyunca 1 bardak su içip ve 1 muz yiyerek havada kalan Boyacı, akşam 18.00'de tekrardan Karataş'a iniş yaptı.

Navigasyon cihazı 12 .saatte arızalandı

Boyacı'nın havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı ise 12. saatte arızalandı.

"Bir gece karar vererek araştırma yapmaya başladım ve uçtum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kaderim Boyacı, bir sonraki hedefinin 14 saat 30 dakika uçmak olduğunu anlatarak, "Her şeyde ve plakada birinci olduğumuz gibi yamaç paraşütünde de birinci olma hedefimiz vardı. Henüz kimsenin uçmadığı Adana'nın Karataş ilçesinde uçtum. Bölgeyi keşfetme, orada uçma ve tecrübe etme adımlarını attıktan sonra bir gece karar vererek araştırma yapmaya başladım ve uçtum" dedi.

"Havadaki tek kişiydim"

13 saat boyunca vücudunun gerek duyduğu enerji ihtiyacını uçuş öncesi yanına aldığı 1 bardak su ve 1 muz ile karşıladığını kaydeden Boyacı daha sonra şunları söyledi:

"Sabah 04.30'da uyandım ve hazırlığımı yaptım. Yanıma bir bardak su ve bir tane muz aldım. Saatlerce havada kalmam için su içmem ve bir şeyler yemem gerekiyordu. 1 muz yiyerek bütün uçuşu tamamladım. Büyük bir heyecanla başladım. Henüz kimse uyanmamıştı ve havadaki tek kişiydim. Cihazım 12. saatte durdu. Yazılım problemi var. Bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini yazılımlar ve üretici firma bile düşünememiş. Firmayla görüştüm, bundan sonraki hedefim 12'de kalmak değil. Çünkü aslında 13 saat uçtum. Cihaz kaydetmediği için ve parça parça kaydedeceği için bunun geçerli olmayacağını düşündüm. Cihazı güncelledikten sonra benim hedefim güneş alma süresi 14 saat 30 dakika olan Adana'da bir günün bütün ışıklarında uçarak bunu aşabilmek."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adanalı paraşütçü 1 bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı - Son Dakika

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