Adıyaman'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Adıyaman'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkusu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 101. yılında coşku adeta caddelere, sokaklara sığmadı.

Cumhuriyetin ilanının 101. yılında ülkenin dört bir yanında yaşanan bayram havasıyla vatandaşlar Cumhuriyeti kutlarken, Adıyaman'da, düzenlenen etkinlikler de büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştiriliyor. Adıyaman Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşünde açılan Türk bayrakları ve yakılan meşaleler eşliğinde gerçekleştirildi. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın elinde bayrağıyla katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Motorcu gruplarının da yer aldığı kortej Gölbaşı Caddesi'nden başlayıp Demokrasi Parkı önünde sona erdi. Kortej yürüyüşünün ardından Demokrasi Parkı önünde düzenlenen Cumhuriyet Konseriyle vatandaşlar Cumhuriyetin 101.yılını kutladı.

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 101.yılı kutlu olsun. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Cumhuriyet demek halk demektir. Halk geleceğine sahip çıkıyor ve yüz yıldır sahip çıktı. Yaşasın cumhuriyet diyoruz" diye konuştu.