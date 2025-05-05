Afyonkarahisar şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar şehidini son yolculuğuna uğurladı

Afyonkarahisar şehidini son yolculuğuna uğurladı Irak'ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar'da dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verilirken, şehidin annesinin gelinine sarılarak "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz.

05.05.2025 19:59
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Afyonkarahisar şehidini son yolculuğuna uğurladı

AFYONKARAHİSAR - Irak'ın kuzeyinde mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar'da dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verilirken, şehidin annesinin gelinine sarılarak "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" sözleri herkesi duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında görevdeyken mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen (29), memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çobanözü İlkokulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Anahtar Parti Genel Yavuz Ali Ağıroğlu, Başkanı milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babası Hasan Özen, törende yaptığı konuşmada, "Vatan sağ olsun. Oğlum bu topraklar için can verdi. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

"Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et"

Anne Havva Özen ise oğlunun tabutuna sarılarak metanetini korudu. Gelini Yeşim Özen'e sarılan acılı anne, "Ağlama kızım. Sizler bana şehidimin emanetisiniz. Ölene kadar yanınızdayım. Benim kanatlarım altındasınız" diyerek yürekleri dağladı.

Şehidin kardeşi Tayfun Özen de tabuta sarılarak, "Şehitlik herkese nasip olmaz. Allah'a şükür sana nasip oldu. Hakkım helal olsun, sen de hakkını helal et" dedi.

Şehit Önder Özen'in cenazesi, İl Müftüsü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. Naaşı omuzlarda taşınan Özen, Türk bayraklarıyla donatılan yolda binlerce vatandaşın eşliğinde uğurlandı.

Kaynak: İHA

Önder Özen, Genel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Genel Afyonkarahisar şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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