Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarıştı

Geniş Video İzle

Ağrı'da düzenlenen yemek yarışmasında ilçeler, yöresel lezzetlerini tanıttı ve kazanan belirlendi.

21.11.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı mutfağının yöresel yemekleri, lezzet yarışında sergilendi

AĞRI - Ağrı Merkez ve 7 ilçenin katılımıyla düzenlenen "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" yemek yarışmasıyla her ilçe kendi bölgesine ait yöresel yemekleri sergileyerek lezzet yarışı yaptı.

Ağrı'da, bölgeye ait yöresel yiyeyeceklerin tanıtılması ve kültürel zenginliklerin yaşatılması amacıyla Ağrı Valiliği koordinesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" yarışması yapıldı. İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda Ağrı Merkez ve 7 ilçeden katılım sağlayan aileler tarafından yapılan birbirinde özel yöresel yemekler aralarında Ağrı Valisi Mustafa Koç'un da yer aldığı jüri üyelerine sunuldu. Sırayla her ilçenin yöresel yemeğini tadan jüri üyeleri daha sonra puanlama yaparak yarışmanın kazananlarını belirledi.

Yarışmada birinci olan aileye 15 bin, ikinci olan aileye 10 bin ve üçüncü olan aileye ise 5 bin lira değerinde hediye çeki verildi.

Bölgenin tescilli ve tescilsiz yöresel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yarışmada kaybedenin olmadığını belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Milletimizin çok zengin bir kültürü var. Mutfak kültürü de bunlardan bir tanesi. Ağrı ilimizin de gerek tescilli gerekse tescilsiz gün yüzüne çıkmamış güzel lezzetleri var. Bizler de bunu ön plana çıkarabilmek amacıyla ilçelerimiz ve ailelerimiz arasında birlik ve beraberlik ortamı yaratabilmek adına "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" adı altında ilgili kurumlarımızın katılımıyla böyle bir organizasyon tertip ettik. Standları gezdik, gerçekten hepsi büyük emekler sonucu ortaya çıkmış ve tarihimizi yansıtan güzel yemekler. Bu bir yarışma formatında olsa da bu yarışmanın bir kaybedeni olmayacağını belirtmek isterim. Buraya katılan herkes kazanmış benim gözümde. Bizler her alanda olduğu gibi ilimizin tanıtmak, birlik ve beraberlik ortamı yaratmak ve dayanışmayı geliştirmek adına bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Hakikaten Ağrı'mızın yöresel lezzetleri bizim tarihimizin, geleneklerimizin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesi. Bu organizasyonu katılımlarıyla güzelleştiren ailelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı\'da Yöresel Lezzetler Yarıştı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ağrı Merkez, Gastronomi, Kültür, Genel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Genel Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:18 İstanbul için yapılan tahmin korkutucu Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek İstanbul için yapılan tahmin korkutucu! Sıcaklıklar hiç olmadığı kadar düşecek
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
08:22 Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay’ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay'ın oğlu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:01 3 vekilin istifasının ardından MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken açıklama 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 20:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.