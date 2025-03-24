Ağrı'dan Nükleer Güvenlik İçin Yeni Çelik - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ağrı'dan Nükleer Güvenlik İçin Yeni Çelik

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde geliştirilen yeni çelik, nükleer santrallere güvenlik sağlayacak.

24.03.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'dan nükleer santrallere güvenlik sağlayacak önemli buluş: "Yeni Paslanmaz Çelik"

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde geliştirilen "Radyasyon Koruma Özelliği Olan Yüksek Performanslı Yeni Paslanmaz Çelik", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent almaya hak kazandı. Bu yenilikçi malzeme, nükleer santrallerde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Bünyamin Aygün tarafından geliştirilen "Radyasyon Koruma Özelliği Olan Yüksek Performanslı Yeni Paslanmaz Çelik" adlı buluş, nükleer santrallerde güvenliği artırmaya yönelik önemli bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazanan bu buluş, Akkuyu Nükleer Santrali'nde kullanılabilecek potansiyeliyle büyük bir öneme sahip. Yüksek dayanıklılığı ve radyasyon koruma özellikleriyle dikkat çeken bu çelik, santrallerin güvenliğini artırarak, çevreye zarar veren radyasyon sızıntılarını engellemeye yardımcı olacak. Bu yenilikçi malzeme, nükleer santrallerin inşası ve işletmesi sırasında kullanılabilecek kritik yapısal bileşenlerde yer alarak, güvenlik ve çevre koruma konusunda önemli bir katkı sağlayacak.

" Türkiye'nin teknoloji üretme gücünü gösteriyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bu önemli gelişmenin Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Üniversite olarak uzun yıllardır bilim ve teknolojiye katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu patent, Türkiye'nin kendi teknolojisini üretebileceğini ve dünyayla rekabet edebileceğini gösteren önemli bir adım. Ülkemizin nükleer enerji alanındaki güvenliğini artıracak bu çalışma, uluslararası düzeyde de büyük ilgi görecektir." dedi.

"Sanayiye ve ekonomiye katkı"

Patent sürecinin başarıyla tamamlandığını belirten Karabulut, bu teknolojiyi sanayiye kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. "Amacımız sadece akademik başarı değil, aynı zamanda ülkemize ekonomik katkı sağlayacak projeler üretmek. Bu çelik, nükleer santrallerin güvenliğinde kritik rol oynayacak ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

"Akkuyu ve Uluslararası iş birliği"

Rektör Karabulut, Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak üzere nükleer enerji projelerinde bu yeniliğin kullanılabileceğini vurguladı: "Bu malzeme, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu'da kullanılmaya uygun bir yapıya sahip. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle bu teknolojiyi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sunmak istiyoruz."

"Sağlık ve Savunma Sanayinde kullanılabilir"

Yenilikçi paslanmaz çeliğin sadece enerji sektöründe değil, aynı zamanda sağlık ve savunma sanayinde de önemli bir kullanım alanı bulunduğunu belirten Karabulut, "Radyasyon soğurma özelliği sayesinde bu çelik, askeri tesisler, uzay araştırmaları ve sağlık alanında da kullanılabilir. Özellikle kanser araştırma merkezlerinde ve radyasyonla çalışan tıbbi tesislerde büyük bir koruma sağlayacaktır. 2012 yılından beri süren bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bu yenilik, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesini gösteren önemli bir projedir. Bilim insanlarımızın özverili çalışmalarıyla, Türkiye'yi teknoloji üreten bir ülke konumuna getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Bünyamin Aygün ise projenin önemine vurgu yaparak, "Bu çalışma uzun yılların emeğiyle ortaya çıktı. Nötron soğurma ve gama radyasyonu engelleme konusunda üstün özelliklere sahip bir malzeme geliştirdik. Bu malzemenin, nükleer santrallerin güvenliğinde, savunma sanayiinde, uzay araştırmalarında ve tıbbi radyasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin teknolojik gelişimine büyük katkı sunacak olan bu buluşun, önümüzdeki dönemde sanayiye kazandırılması ve uluslararası pazara sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Genel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Genel Ağrı'dan Nükleer Güvenlik İçin Yeni Çelik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:19:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'dan Nükleer Güvenlik İçin Yeni Çelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement