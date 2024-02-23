Aile Bakanı Mahinur Göktaş: Evlilik fonuna 2 bin 914 çift başvurdu

Aile Bakanı Mahinur Göktaş evlilik fonundaki son verileri açıkladı: "2 bin 914 çift başvurdu"
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, Aile ve Gençlik Fonuna şuana kadar 2 bin 914 çiftin başvurduğunu açıkladı. Bakan Göktaş aynı zamanda "TÜİK'in 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılına göre biraz düşmüş" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'da basınla buluşan Bakan Göktaş, projelerle ilgili açıklamada bulundu.
TÜİK'in 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladığını belirten Göktaş, "Buna göre, geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılına göre biraz düşmüş durumda. Bu veriler bizim için çok önemli. Bu veriler ışığında sosyal politikalarımızı sürekli güncelliyoruz, yeniliyoruz. Ülkemizde evlenme ve boşanma ile ilgili son istatistikler tüm dünyadakine benzer bir seyir izliyor. Bu nüfusun yaşlanması ve nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili son verilerle beraber değerlendirilmesi gereken bir durum. Pek çok ülkede bu konuyla ilgili çalışmalarda artış olduğunu görüyoruz" dedi.
Bakanlık olarak verileri hassasiyetle değerlendirdiklerini dile getiren Göktaş, "Aile ilgili politikalarımızın stratejik önemde olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. TÜİK'in güncel verileri aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik sosyal politikalarımızın ne kadar önemli ve kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.
Evlilik Fonu ilgili de konuşan Bakan Göktaş, "15 Şubat'ta başvuruları başlayan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizi evlilik yolunda destekliyoruz. 15 Şubat itibarıyla ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını almaya başladık. Şu ana kadar gençlerimizin yoğun bir ilgisi söz konusu. Bu sabah itibarıyla 2 bin 914 çift başvurmuş durumda. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Diğer yandan erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili son 22 yılda yaptığımız çalışmalarla çok önemli mesafe kaydettik. Erken yaşta evlilikle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hem hukuki alt yapısı, hem meselenin sosyal boyutuna dair önemli çalışmalar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun olarak görüldüğü 28 ilde eylem planlarını uygulamaya koyduk. 8 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da erken yaşta zorla evliliklerle mücadeleye yönelik kız çocuklarının eğitim alanında güçlendirilmesine ayrıca yer alacak. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri" diyerek açıklamasını noktaladı.
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