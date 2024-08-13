Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız' - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valiliği ziyaretinde, dün Eskişehir'de 18 yaşındaki bir gencin oynadığı oyunun etkisinde kalarak 5 vatandaşı yaralaması olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız' dedi.

13.08.2024 23:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız"

AYDIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Valiliği ziyaretinde, dün Eskişehir'de 18 yaşındaki bir gencin oynadığı oyunun etkisinde kalarak 5 vatandaşı yaralaması olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında, "Bildiğiniz üzere dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu. ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psiko Sosyal Destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planımızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız' - Son Dakika

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