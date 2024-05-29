AJet Uçağı Gaziantep Yerine Adana'ya İndi, Tartışma Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

AJet Uçağı Gaziantep Yerine Adana'ya İndi, Tartışma Çıktı

Geniş Video İzle

Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet'e ait uçak, Ankara'dan Gaziantep'e gitmek üzere havalanmasının ardından arıza nedeniyle rötar yaparak Adana'ya iniş yaptı. Yolcular, kendilerine sunulan karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddederek tepki gösterdi. Havayolu yetkilisi ise durumun olağan olduğunu savundu.

29.05.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yollarının alt şirketi AJet'e ait uçak Gaziantep yerine Adana'ya inince tartışma çıktı

ADANA - Ankara'dan Gaziantep'e gitmek üzere dün gece 23.55'de Türk Hava Yollarının alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, dün gece 23.55'te kalkması beklenen Ankara-Gaziantep AJet uçağı, yolculara iletilen arıza nedeniyle rötar yaprak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika geç havalandı. Gaziantep'e henüz bilinmeyen bir nedenle iniş gerçekleştiremeyen uçak, gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcular, Adana Havalimanı'na indiklerinde kendilerini karşılayan havayolu yetkililerinin teklif ettiği Gaziantep'e karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddederken, "Biz otobüsle gidemeyiz. Burada ilacı olan var, yaşlı olanlar var. Bizi neden mağdur ediyorsunuz? Otobüsle gidecek olsak Ankara'dan giderdik" şeklinde tepki gösterdi.

Bagaj teslim bölümünde yolcuları karşılayan havayolu firma yetkilisi ise, "Olağan şeyler bunlar, bazen olan şeyler" diyerek bu tip durumların zaman zaman yaşanabileceğini savundu. Yolcuların ise "ne olağan şeyi ya" şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Gaziantep, Ankara, Adana, Ulaşım, Havacılık, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel AJet Uçağı Gaziantep Yerine Adana'ya İndi, Tartışma Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: AJet Uçağı Gaziantep Yerine Adana'ya İndi, Tartışma Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement