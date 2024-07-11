Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı: Yolcuların çileden çıktığı anlar kamerada - Son Dakika
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Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı: Yolcuların çileden çıktığı anlar kamerada

Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda saatlerce rötar yaşandı. Yolcular, bekletilmelerine tepki göstererek kabin ekibi ve yer hizmetleri memurlarıyla tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ajet'in yolcu mağduriyetleri ise artarak devam ediyor.

11.07.2024 20:27
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Ajet'in İstanbul- İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı: Yolcuların çileden çıktığı anlar kamerada

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı. Saatlerce uçakta bekletilen yolcular, adeta çileden çıktı. Bekletilen yolcular hem kabin ekibi hem de yer hizmetleri memurlarıyla sözlü tartışma yaşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Ajet'te skandallar ve yolcu mağduriyetleri artarak devam ediyor. Son olarak dün gece 00.10'da Ajet' e ait VF3062 sefer sayılı Sabiha Gökçen- Adnan Menderes uçuşunu gerçekleştiren Airbus A321 tipi uçakta, yolcuların içinde olduğu an rötar anonsu yapıldı. Uçakta yerini alan yolcular kalkıştan kısa süre sonra gerçekleştirilen anons karşısında çileden çıkarken, mağduriyet alkışlarla protesto edildi. O anlar uçak içindeki bir kadın yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Dışarıda bir otobüs yolcuları bekliyor isteyen inebilir "

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolculara kabin ekibi tarafından anons yapıldı. Anonsta, "Uçuşa devam etmek istemeyen yolcularımız varsa, dışarıda bir otobüs bekliyor. İsteyen inebilir ama bilet iadesi ve sizlere bir otel imkanı sunulacak mı bilmiyorum" ifadeler yer aldı. Anonsun ardından yolcuların Ajet'i alkışlarla protesto ettiği görüldü. Bir başka cep telefonu kamerasına ise, erkek bir yolcu yer hizmetleri memuru arasında sözlü tartışma yaşadığı anlar yansıdı. Öte yandan, Ajet'in Sabiha Gökçen -İzmir uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, inişini ancak bu sabah saat 07.30 sıralarında gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ajet'in İstanbul-İzmir uçuşunda rötar krizi yaşandı: Yolcuların çileden çıktığı anlar kamerada - Son Dakika

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