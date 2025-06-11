AK Parti'den Gaziosmanpaşa'ya Yeni Başkan Vekili Ataması - Son Dakika
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AK Parti'den Gaziosmanpaşa'ya Yeni Başkan Vekili Ataması

AK Parti\'den Gaziosmanpaşa\'ya Yeni Başkan Vekili Ataması
11.06.2025 14:33
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AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eray Karadeniz’in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladığını açıkladı. Mecliste yapılan oylama sonucu Karadeniz 21 oy alarak seçildi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir: "Eray Karadeniz başkanımız Belediye Başkan Vekili olarak bugün itibariyle görevine başladı"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yapılan meclis oylamasında 3. turda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz'in Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili olarak seçilmesine ilişkin konuşan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "21 olan cumhur ittifakımızın, meclis üyelerimizin tamamının oyuyla Eray Karadeniz başkanımız Belediye Başkan Vekili olarak bugün itibariyle görevine başlamış oldu" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hakan Bahçetepe'nin yerine geçecek başkanvekilini belirlemek üzere toplanmıştı. Belediye binasında, Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında yapılan oturumda, AK Parti Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterilmişti. Yapılan oylamanın ilk iki turunda salt çoğunluk sağlanamazken, 3. turda Eray Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçilmişti. CHP adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.

"Belediye meclisinde yetkinliği olan bir arkadaşımızı seçeceğimizi ifade etmiştik"

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Dün Cumhuriyet Halk Partisi başkanı bizleri aradı aynı minvalde dileklerini ve taleplerini iletti. Bizler de düşüncelerine saygı duyduğunu fakat katılmadığımı ifade etmiştik. Milletin iradesinin şekillendirdiği belediye meclisinde, özellikle AK Partili ve Milliyetçi Hareket partili meclis üyelerimiz ile bir çoğunluğun var olduğunu ve bu çoğunluğun milletin iradesini yansıtmak üzere belediye meclisinde yetkinliği olan bir arkadaşımızı seçeceğimizi ifade etmiştik. Bugün de bu minvalde bir seçim gerçekleşti. 21 olan cumhur ittifakımızın meclis üyelerimizin tamamının oyuyla Eray Karadeniz başkanımız Belediye Başkan Vekili olarak bugün itibariyle görevine başlamış oldu. Ben bir kez daha hayırlı uğurlu olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Yargıya herhangi bir müdahale şeklinde algılanmaması adına sessiz kalmayı doğru buluyoruz"

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yargıya müdahale edilmemesini isteyerek, "Bu sürecin içerisinde basına yansıyan birçok meseleyi görüyoruz, duyuyoruz, bazen biz de o kadar büyük iddiaların ve yansıyan şeylerin gördüğümüzde, hakikaten bu da mı olur dediğimiz çok şeyler duyuyoruz. Ama biz yargısal sürece girmemek adına, oradaki sürecin tamamlanması sağlıklı bir şekilde görebilmek adına ve yargıya herhangi bir müdahale şeklinde algılanmaması adına sessiz kalmayı ve bu süreci izlemeyi, gözlemlemeyi daha doğru buluyoruz. Yargı, Türk yargısı Türk hakimleri vatandaşımız adına karar alır ve bu kararı en doğru şekilde bundan sonraki süreçte de alacaktır. Bu süreci siyasal tarafa çekip bazı yapılar fiillerin ki yapılmış olduğuna da yansıyan şeylerle ilgili bakıyoruz güçlü deliller de görülüyor. Biz bu yorumları yapmayı ahlaki ve doğru bulmuyoruz. Ama inşallah süreçler nihayete erdikten sonra vatandaşlarımız da bu sürecin nasıl yürütüldüğünü, bu sürece gelene kadar belediyelerde neler olduğu ve neler yapıldığını da net bir şekilde görecektir. Sabra ihtiyacımız var. İnşallah bu sabret birlikte göstereceğiz ve ülkemizin geleceği adına ülkemizin daha güzel bir şekilde yönetilmesi adına da bu sürecin berraklaşmasını, sürece yayılarak somutlaşmasını beklemek hepimizin görevidir diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel AK Parti'den Gaziosmanpaşa'ya Yeni Başkan Vekili Ataması - Son Dakika

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