AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu" - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu"

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AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu" Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 8.

02.02.2025 16:55  Güncelleme: 16:57
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AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu"

İSTANBUL - Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 8. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, "Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu. 2002 öncesi 550 milletvekilinden sadece 23'ü yani yüzde 4'ü kadınlardan oluşurken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 4'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 8. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programda, AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongre Adayı Tuğba Işık Ercan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bakanlar, Genel Başkan Yardımcıları ve protokol üyeleri katıldı.

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce, siyasette kadının adı neredeyse yoktu"

Programda konuşan AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, "Partimiz ve davamız bu günlere hiç kolay gelmedi ve bu günlere gelmemizde de en büyük gücümüz kadınlarımız ve kadın kollarımız oldu. Saygıdeğer Hanımefendinin daha partileşmeden öncülük ettiği kadın hareketleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük mücadelesiyle İstanbul İl Başkanlığı döneminde "çokça eleştirilere de maruz kalmasına rağmen" parti çatısı altında kurumsal bir kimlik bulmuştur. O dönem o yiğit kadınların öncülük ettiği bu mücadele Ak Parti'nin kurulmasıyla daha da geniş kitlelere yayılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti'den önce, siyasette kadının adı neredeyse yoktu. 2002 öncesi 550 milletvekilinden sadece 23'ü yani yüzde 4'ü kadınlardan oluşurken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 4'ten yüzde 20'lerin üzerine çıkmıştır. ve bunu da dönüştüren ve başaran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca; AK Parti'de kadınlar sadece kadın kollarından ibaret değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: 'Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Özdemir: "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den önce siyasette kadının adı neredeyse yoktu" - Son Dakika
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