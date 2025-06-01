Akdeniz'de Ortak Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Akdeniz'de Ortak Gelecek Vurgusu

01.06.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diplomasi, girişimcilik ve kültürel iş birliği için Akdeniz ülkeleri İstanbul'da buluştu.

Akdeniz ruhu ortak gelecek için buluştu: Diplomasi, girişimcilik ve kültürel iş birliği öne çıktı

İSTANBUL - Akdeniz Ülkeleri İş Adamları Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen uluslararası buluşma, bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve kültürel diplomasi başlıklarında önemli mesajların verildiği anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Etkinliğe çok sayıda büyükelçi, konsolos, akademisyen ve iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Buluşmada Akdeniz coğrafyasının çok yönlü potansiyeli bir kez daha gündeme taşınırken, etkinliğin ana temasını "birlikte üretmek" fikri oluşturdu. Katılımcılar, bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik ve kültürel diplomasi alanlarında güç birliği yapılması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdi. Organizasyonda Akdeniz'in yeni nesil vizyonunun temellerini atmaya yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlikte barışçıl bir gelecek inşa etme idealinin ekonomik ve kültürel bağlarla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde düzenlenen plaket töreninde, vizyoner çalışmaları ve katkılarıyla öne çıkan isimlere onur plaketleri takdim edildi. Törenin ardından konuklar sahnede toplu fotoğraf çektirerek bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, Akdeniz ülkeleri arasında daha derin ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlarken, kültürel yakınlaşma ve karşılıklı anlayışın da önemine dikkat çekildi.

"Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük olur"

AÜİD Kurucusu ve Onursal Başkanı Semih Tufan Gülaltay yaptığı konuşmada, "Etkinliğin teması, Akdeniz ülkelerinin ticari ve siyasi geleceği ile ilgili bir konferanstır. Konferansa katılan hocalarımızın sunumlarını, diplomat ve iş insanı dostlarımızla birlikte dinleyerek biz de bilgileneceğiz. Amacımız ticareti geliştirmek ve dostluk kapılarını açmak. Ticaret ne kadar kapsamlı ve geniş olursa, ülkeler arası dostluk da o kadar büyük ve anlamlı olur. Derneğimizin üyelerinden yurt dışında iş yapan arkadaşlarımızı, diplomatik ve ticari olarak, kısmen de finansal olarak destekliyoruz. Yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

"Akdeniz'i yeniden dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan AÜİD Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bayer ise, "Bizim şu anda Akdeniz ülkeleri olarak yurt dışı temsilciliklerimiz var. Şu anda yedi ülkede fiziki olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Bunu öncelikle 25 ülkeye kadar çıkarmak istiyoruz. Buradaki en büyük amacımız, Akdeniz'in tarih boyunca ticaretin merkezi olduğu gerçeğini yeniden canlandırmak. Tekrar biz, Akdeniz ülkeleri olarak, kıyıda yer alan ülkeler olarak, üç kıtayı bir araya bağlayan bu bölgeyi dünyanın ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Müthiş bir gelecek bizi bekliyor. Ticaret Akdeniz'le başladı; Selçuklular, Osmanlılar döneminde gelişti. Şimdi yeniden burada güçlü bir ivmelenme başladı. Ayrıca mevcut ülkelerimizin dışında ticari potansiyele sahip Afrika ülkelerimiz de var. Bu akşam burada Afrika ülkelerimizin büyükelçisiyle de birlikteyiz. Diplomatik ve siyasi açıdan bu iş birliğini yakalayarak ticaretimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, İstanbul, Politika, Ekonomi, Akdeniz, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Akdeniz'de Ortak Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:45:07. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'de Ortak Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.