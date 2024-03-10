Akşener, Gönen'de turşu ve asma yaprağı satın aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Akşener, Gönen'de turşu ve asma yaprağı satın aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti yaparak turşu ve asma yaprağı satın aldı. Akşener, vatandaşlarla konuşarak hayat pahalılığı şikayetlerini dinledi.

10.03.2024 18:44  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşener, gezdiği Gönen'de turşu ve asma yaprağı satın aldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri yaptı. Vatandaşların ilgi gösterdiği Akşener, bir iş yerinden turşu ve asma yaprağı satın aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Kahvehanede vatandaşlarla konuşan Akşener, hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinledi. Büyükşehir ve Gönen belediyeleri için adaylarına oy isteyen Akşener, daha sonra girdiği bir iş yerinden alışveriş yaptı. Turşu ve sarma için asma yaprağı satın alan Akşener, ürünlerin parasını almak istemeyen esnafa parayı başında çevirerek 'bereketli olsun' temennisi ile bıraktı. Bir vatandaşın kahve ikramını kırmak istemeyen Akşener'in yardımına Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez yetişti ve seçime kadar kahve içmeye geleceğine dair söz verdi.

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Balıkesir, Gönen, Yerel Haberler, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Akşener, Gönen'de turşu ve asma yaprağı satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 19:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: Akşener, Gönen'de turşu ve asma yaprağı satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement