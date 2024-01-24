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Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında şehit edildiği yerde anıldı - Son Dakika
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Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında şehit edildiği yerde anıldı

Diyarbakır'da 23 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi, şehadetlerinin 23'üncü yılında unutulmadı. Anma törenine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında şehit edildiği yerde anıldı
24.01.2024 - 22:32,
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Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında şehit edildiği yerde anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 23 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi, şehadetlerinin 23'üncü yılında unutulmadı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için tören düzenlendi. 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy, İl Emniyet Müdürlüğünce saldırının gerçekleştirildiği yerde anıldı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, hayatını kaybeden polis memurlarını özlemle andı. Kaya, "24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada hain bir saldırı neticesi şehit olan merhum büyüğümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'u şehadetlerinin 23'üncü yılında minnetle ve özlemle anıyoruz" dedi.

Anma törenine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Okkan'ın anıtına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 23. yılında şehit edildiği yerde anıldı - Son Dakika
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