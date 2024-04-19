ALO 199 Çağrı Merkezi'nin kapatılacağını duyan çalışanlar tepkilerini basın açıklaması ile duyurdu
TRABZON - İçişleri Bakanlığı'na bağlı 'ALO 199' Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Etkileşim Merkezi'nin kapatılacağı iddiası nedeniyle çalışanlar bugün bir basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.
Merkezi Trabzon'da bulunan ve tüm Türkiye'ye hizmet veren 'ALO 199 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Etkileşim Merkezi'nin kapatılacağı iddiası nedeniyle bir grup çalışan Meydan Parkı içerisinde Atatürk Anıtı önünde çocukları ile birlikte toplandı.
Çağrı Merkezi çalışanları, taşıdıkları 'Aradığınız numara şuan işsiz', 'İşyerimi kapatma ekmeğime dokunma' şeklindeki dövizlerle 350 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezinin kapatılmamasını istedi. Alo 199 Çağrı Merkezi çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Melike Yıldırım, 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olmasının son derece üzücü olduğunu söyledi. Yıldırım, "İçişleri Eski Bakanımız Süleyman Soylu'nun Trabzon'a kazandırdığı projelerden bir tanesi olan, Trabzon ile birlikte Ankara ve Erzurum lokasyonlarıyla vatandaşımızı hizmet veren çarı merkezimiz ne yazık ki ani bir karar ile kapatılmak istenmektedir. İçişleri Bakanlığı NVI (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri) bünyesinde kurulan ALO 199 Çağrı Merkezimizin yalnızca Trabzon Lokasyonunda 350 personelimiz istihdam edilmektedir. Siyasi olarak da Cumhurbaşkanımıza bağlılığını son yerel seçimlerde de gösteren Trabzon'umuzda 350 kişinin istihdamının sağlandığı bir ekmek kapısının kapatılacak olması son derece üzücüdür. Taşeron şirketlerde çalışan binlerce emekçi kadro beklerken Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine bağlı çalışan Alo 199 Çağrı merkezlerinin kapatılması düşündürücüdür. Kamuya ait çağrı merkezlerinin kapatılacağı iddiaları ise diğer çağrı merkezlerinde çalışan yüzlerce isçiyi tedirgin etmekte, Vatandaşa hizmet veren çağrı merkezi çalışanları psikolojik olarak çöküntü yaşamaktadır" dedi.
"Trabzon'umuzu şehrimizdeki istihdama sahip çıkmaya davet ediyoruz"
"Kapatılma gerekçesi olarak çağrı popülasyonunun düşmesi gösterilse de gerçeğin bu olmadığının farkındayız" Yıldırım, "Bu kapatma kararı ile birlikte sadece çalışan 350 kişi ve aileleri değil maddi anlamda tüm şehrimiz zarar görecektir. Ankara'dan şehrimize her ay giren sıcak para dolmuşçusundan bakkalına, lokantasından çaycısına kadar pek çok alanda Trabzon'a katkı sağlamaktadır. Emek veren her siyasi görüşteki çalışanlarımız evine ekmek götürmektedir. Yeni evlenen, evlilik hayali kuran, 6 aylık hamile esi çalışmayan, Otizmli çocuğunun tedavisini sürdüren, kanser tedavisi gören, bankaya kredi borcu olan, taksit ödeyen ve hayatını bu zor ve acımasız ekonomik şartlarda devam ettirmeye çalışan 350 insanın geleceği, hayalleri karartılmamalıdır. Trabzon Lokasyonunun kapatılması kentin gelecek ekonomik kaynaktan mahrum edilerek fakirleşmesi, çalışanların işsiz kalması, işsizliğin artması, ekonominin çarklarının zarar görmesi demektir. Kapatılma gerekçesi olarak çağrı popülasyonunun düşmesi gösterilse de gerçeğin bu olmadığının farkındayız. Çağrı merkezinde çalışan bizler gerek pandemi döneminde 1 saniye nefes almadan çalıştık, gerekse pasaport ve kimlik yenilemelerinde en yoğun dönemlerde vatandaşımıza hizmet ettik. Dünyada cip krizi yaşanırken vatandaşımızın mağdur edilmemesi için gayret gösterdik. Bugün de vatandaşlarımızın Nüfus Müdürlüklerinde sıra beklemeden hizmet almaları için özveriyle isimizin başındayız. Modern çağda Devletimizin tüm kurumlar dahil özel şirketler randevu sistemine çağrı merkezleri üzerinden geçerken, vatandaşımıza ciddi kolaylıklar sağlayan Alo 199 Çağrı merkezinin kapatılması hem hizmet alan vatandaşımıza hem de çalışarak evine ekmek götüren emekçilere kötülük olacaktır. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve karar verici siyasi erkten kapatma kararının gözden geçirilerek özünde yüzlerce kişinin genelde ise binlerce kişinin mağdur edilmemesini bekliyoruz. 350 arkadaşımızın isinin devam edeceğine inanıyoruz. ve Şeyh Edebalinin Osmanlı imparatorluğu kurucusu Osman Bey'e söylediği 'İnsanı yasat ki Devlet yaşasın' anlayışı ile devletimizin yaşamasını istiyoruz. Başta hükümetimizin siyasi erkleri olmak üzere tüm muhalefet ile birlikte Trabzon'umuzu şehrimizdeki istihdama sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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