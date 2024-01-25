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Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenazesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle Teşvikiye Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Aysel Öymen'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Altan Öymen\'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı
25.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:46
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Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

CHP'nin eski ve yeni genel başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze namazına katıldı

İSTANBUL - CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılındı. Namaza, Altan Öymen, Öymen'in kızı Aslı Öymen, Öymen ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi katıldı.

"Melek olmuş bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum"

Taziyeleri kabul eden Aysel Öymen'in kızı Aslı Öymen, "Anne kaybı çok çok zor bir şey. Söylemekle, okumakla, duymakla anlaşılacak bir şey değil. Melek olmuş bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün çocuklara da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Camiye önce Kılıçdaroğlu, ardından Özgür Özel geldi

Cenazeye katılanlardan biri de CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu Öymen ailesinin yanına giderek taziyelerini ilettikten sonra cenazenin yanına giderek saftaki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu ise camiye namazın kılınmasına kısa bir süre kala geldi. Aileye taziyelerini iletip safa geçen Özel ve İmamoğlu burada Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Ekrem İmamoğlu'nun bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek kendisiyle sohbet ettiği görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Aysel Öymen'in naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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