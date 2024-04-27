Amatör balıkçının köpek balığını görüntülemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Amatör balıkçının köpek balığını görüntülemesi

Geniş Video İzle

Hatay'ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığındaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın 'kocaman lan bu' diyerek kayıt aldığı anlar gülümsetti. İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Beyaz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldiler. Amatör balıkçı Beyaz, İlk defa köpek balığı görmenin heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Beyaz'ın görüntülerde; 'kocaman lan bu' dediği anlarsa gülümsetti. 'Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık' Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden Balıkçı İshak Beyaz, 'Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi. Biz de bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt yapmaya başladık' dedi.

27.04.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun körfezinde amatör balıkçı İshak Beyaz'ın köpek balığına rastladığındaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı. Beyaz'ın "kocaman lan bu" diyerek kayıt aldığı anlar gülümsetti.

İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Beyaz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldiler. Amatör balıkçı Beyaz, İlk defa köpek balığı görmenin heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Beyaz'ın görüntülerde; "kocaman lan bu" dediği anlarsa gülümsetti.

"Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık"

Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden Balıkçı İshak Beyaz, "Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları ölümsüzleştirmek için hemen video kaydına başladık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi. Biz de bu anları ölümsüzleştirmek için kayıt yapmaya başladık" dedi.

Amatör balıkçının köpek balığını görüntülemesi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İskenderun, Hatay, Doğa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Amatör balıkçının köpek balığını görüntülemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:26 Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi’nde sunum yaptı Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: Amatör balıkçının köpek balığını görüntülemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement