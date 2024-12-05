Ambulansların Acil Çalışma Prensibi - Son Dakika
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Ambulansların Acil Çalışma Prensibi

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Zonguldak'ta sağlık müdürü, boş ambulansların siren çalmasının önemini vurguladı.

05.12.2024 19:38
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Sağlık müdüründen "boş ambulans neden siren çalıyor" tepkilerine cevap

İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ertuğrul Güner:

"Hastaya ulaşmak ve hastaneye getirmek için aceleci davranıyoruz"

"Çünkü yaşam ile ölüm arasındaki çizgi çok ince"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sisteminin tanıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "'Ambulans boş ama yine de sirenlerini çalarak gidiyor' deniliyor. Boş ama hasta almaya gidiyor. Aslında hasta almaya giderken daha çok acele ediyor. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Lütfen ambulans gördüğünüzde ona yol verin" dedi.

Zonguldak'ta acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" lansmanı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki lansmana İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar, kamu ve kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ertuğrul Güner yaptı. Güner, hasta taşıyan ambulanslar kadar hastaya gitmek için çaba sarf eden sağlık görevlilerine de yardımcı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Kendisine zaman zaman "Ambulans boş ama yine de sirenleri çalarak gidiyor" denildiğini hatırlatan Güner "'Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin. Hastaya ulaşmak için çok aceleci davranıyoruz" dedi.

Şehir merkezinde ve kırsal kesimde hastaya ulaşmak için mücadele verdiklerini ifade eden Güner, "Aralık ayının ilk haftası Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutluyoruz. Her gün mutlaka hepimiz bir ambulans sesi duyuyoruz. Belki duyduğumuzda içimiz 'cız' ediyor. Kendimize 'acaba içinde kim var' diye soruyoruz. Sevdiklerimiz mi? Zonguldak olduğu için birkaç ambulans geçince 'Maden kazası mı oldu' diye düşünüyoruz. Hep böyle bir kuşkuyla, hüzünle belki de biraz panikleyerek içimizden geçiriyoruz. Ama biliyoruz ki ambulansın içinde bir hasta var yada ambulans bir hasta almaya gidiyor. Bazı dönem bana ulaşılıyor. 'Ambulans boş ama yine de sirenlerini çalarak gidiyor' deniliyor. Boş ama hasta almaya gidiyor. Aslında hasta almaya giderken daha çok acele ediyor. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Bu nedenle de boşken de 'niye siren çalıyor' diye sitem etmeyin. Biz hastaya ulaşmak için hastaneye getirmekten çok daha aceleci davranıyoruz. Çünkü yaşam ile ölüm arasındaki çizgi çok ince bir çizgi. Üç dakika beyninize kan gitmediği zaman beyin ölümü gerçekleşiyor. ve hayatımızı bundan sonra geri çevirmemiz çok zor oluyor. Şehir merkezlerinde hedefimiz bize çağrı düştükten sonra 10 dakika içerisinde kırsalda da 30 dakika içerisinde ulaşmak. Kırsalda bunu sağlama oranımız daha yüksek. Ama şehir merkezinde bu oranı sağlamakta çok zorlanıyoruz. Çünkü şehir içi trafiğimiz sıkışık. Araçlarımız ilerlemekte çok zorluk çekiyorlar. Lütfen ambulans gördüğünüzde ona yol verin. Ambulansa verdiğiniz yol aslında bir hayata yol vermektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Sağlık, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ambulansların Acil Çalışma Prensibi - Son Dakika

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