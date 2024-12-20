Ankara'da Büyüleyici Sis Manzarası

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Başkent'teki sis tabakası mest etti

ANKARA - Sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına giren Ankara'da görüş mesafesi düşerken, sis bulutlarının arasında kalan yapılar mest eden görüntüler oluşturdu.

Yüksek binalar ve kuleler, sisin arasından adeta birer siluet gibi yükselirken dron ile çekilen görüntülerde, sisin şehir üzerinde oluşturduğu büyülü atmosfer gözler önüne serildi. Ankara'nın simge yapıları ve kuleleri, sis tabakasının içinde görünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı.