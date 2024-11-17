Ankara'da Sonbahar Coşkusu - Son Dakika
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Ankara'da Sonbahar Coşkusu

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Ankara'nın parkları sonbaharda renk cümbüşü sunarak doğaseverlere huzur veren bir ortam sağlıyor.

17.11.2024 13:45
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Başkent parklarında sonbahar şöleni

ANKARA - Doğanın en büyüleyici manzaralarını sunan sonbahar, Ankara'nın parklarında adeta bir şölen havası estiriyor. Sarı, kırmızı ve yeşilin birbirine karıştığı renk cümbüşü, doğanın sanat eseri gibi görünen yüzünü gözler önüne sererken ziyaretçilere hem huzur hem de görsel bir ziyafet sunuyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Ankara'nın parkları, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresi haline geldi. Özellikle hafta sonları, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe olmak isteyenler bu alanlarda keyifli zaman geçiriyor. Yere dökülen yaprakların oluşturduğu altın sarısı örtü, ağaçların arasında yapılan yürüyüşlere benzersiz bir atmosfer katarken, güneş ışıklarıyla birleşen manzara adeta büyüleyici bir tabloya dönüşüyor.

Bodrum'dan Ankara'yı ziyaret için gelen Zeynep Ercan, " Eymir'i de görmeden gitmek istemedik. Çünkü karabataklar ve doğal güzellikleriyle yemyeşil yani bütün yeşillerin tonları var. Yürüyüş yolunu çok beğendik. Yani böyle dinlendirici böyle huzurlu bir gezi oldu bizim için. Yani temiz hava bir kere fark ettiriyor. Onu hemen hissediyorsunuz" dedi.

Çocuklarla beraber birlikte hava almaya geldiklerini söyleyen Dilan Çakan, "Yani Ankara için bulunmaz bir fırsat burası. Hem de sonbaharda bu güzel renklerle beraber bir de eşsiz bir tatil yaşatıyor şu anda. Ankara şartlarında. Ankara Gümüş şehir Ankara düzenli şehir. Görmesini bile ne rengarenk bir şehir" diye konuştu.

Ara tatili ailesi ile birlikte Eymir'de geçirdiğini belirten Uras Mustafa Çakan da, "Güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor ailemle beraber takılıyorum. Bazen Eymir'e geliyorum. Bazen başka yerlere geliyorum. Eymir'i seviyorum, bisiklet sürüyoruz annemle beraber. Eğlenceli vakit geçiriyoruz burada. Ankara birazcık fazla kentleşme olan bir şehir ama doğal güzellik anlamında da çok önemli bir şehirimizdir. Doğayla beraber bütün oluyoruz. Beraber güzel vakitler geçiriyoruz, dinleniyoruz. Güzel güzel fotoğraflar çekiliyor turuncu yapraklarında" ifadelerine yer verdi.

Şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Kurtuluş Parkı, hem spor yapanların hem de doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Daha uzak bir konumda yer alan Eymir Gölü ise sessizliği ve sakinliğiyle huzur arayanların gözde mekanı olmayı sürdürüyor.

Ankara\'da Sonbahar Coşkusu
Kaynak: İHA

Ankara, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Genel Ankara'da Sonbahar Coşkusu - Son Dakika

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