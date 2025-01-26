Ankaralılar, Miraç Kandili'ni idrak etti
ANKARA - Ankaralılar, Miraç Kandili'ni Kocatepe Camii'nde idrak etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kocatepe Camii'ne namazdan önce aileleri ile gelen vatandaşlar, kandilin hayırlı olmasını diledi.
Camiyi dolduran vatandaşların görüntüsü dron ile kaydedildi.
Son Dakika › Genel › Ankaralılar Miraç Kandili'ni Kocatepe Camii'nde Kutladı - Son Dakika
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