Annesinin Fotoğrafını Gördü, Şoke Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Annesinin Fotoğrafını Gördü, Şoke Oldu

Elazığ'da müze gezisinde 14 yıl önce kaybettiği annesinin fotoğraflarını gören Mehmet Turgut Sarıçiçek duygu dolu anlar yaşadı.

18.11.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzede gezerken 14 yıl önce ölen annesinin fotoğrafını görünce şoke oldu

Elazığlı Mehmet Turgut Sarıçiçek, geçtiğimiz haftalarda açılan Elazığ Kent Müzesi'ni gezmek istedi

Gezi sırasında eğitim öğretim bölümüne gelen Sarıçiçek, gördüğü fotoğraflar karşısında neye uğradığını şaşırdı

2010'da kaybettiği annesinin ve teyzesinin şimdiye kadar hiç görmediği fotoğrafların sergilendiğini gören Sarıçiçek, duygu dolu anlar yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Turgut Sarıçiçek, geçtiğimiz haftalarda açılan Elazığ Kent Müzesini gezmek istedi. Gezi sırasında eğitim öğretim bölümüne geçen Sarıçiçek, 2010'da hayatını kaybeden annesi ile teyzesinin şimdiye kadar hiç görmediği fotoğrafların sergilendiğini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Elazığlı fen bilgisi öğretmeni Mehmet Turgut Sarıçiçek, ailesi ile birlikte Kent Müzesini gezmek istedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan Kent Müzesine gelen Sarıçiçek, alt kattan başlayarak sergilenen eserleri dikkatlice incelemeye başladı. Bir süre sonra eğitim ve öğretim bölümüne geçen Sarıçiçek, hayatının şokunu burada yaşadı. Burada sergilenen bir fotoğrafa dalan Sarıçiçek, 2010 yılında 84 yaşındayken kaybettiği öğretmen annesi Bedriye Sarıçiçek ile yine öğretmen olan teyzesinin olduğunu gördü. Şimdiye kadar sergilenen fotoğrafları görmeyen Sarıçiçek, hayatının hem en hüzünlü hem de en gururlu gününü aynı anda yaşadı.

"Bunlar cumhuriyet öğretmenleridir"

Yeni açılan müzeyi gezmek için geldiğini belirten Sarıçiçek, "Bu müzeyi açanlara çok teşekkür ediyorum. Ben bu odaya girdiğim zaman dondum kaldım, şoke oldum. Beni yıllar öncesine götürdü. Resimlere baktığım zaman rahmetli annem, rahmetli teyzem, rahmetli ilkokul öğretmenim, rahmetli müdürümü gördüm. Bu resimleri görünce hayatımın şokunu yaşadım. Gözlerim doldu. 40-45 dakikadır aynı odadayım, çıkamadım bir türlü. Annem o zamanın, işte liseyi bitirdiği zaman olgunluk diploması denilen bir diploması vardı, bize onu gösterirdi. O olgunluk diploması ile istediği üniversiteye rahatlıkla gidebilirdi. Fakat maddi imkansızlıklar nedeni ile hemen hayata atılıp. Ailesine bakmakla yükümlü olduğu için kısa sürede hemen öğretmen oluyor. Aynı şekilde teyzem de öyle. Rahmetli anneannemin terzilik yaparak 32 yaşında dul kalmış bir kadıncağızın 5 çocuğu bu şekilde okutarak buralara getirmesinden ben gurur duydum. Bunlar Türkiye Cumhuriyetinin ilk öğretmenleri, her anlattığımda da gözlerim dolar, çok etkilenirim. Bunlar cumhuriyet öğretmenleri. Bu fotoğraflar sanırım 1970'li yıllara ait. Ben de bu okulda okudum. Sonra Dumlupınar İlkokulu iki katlı yapıldı zaten o zaman da biz mezun olmuştuk. Buradaki öğretmenlerin neredeyse hepsi rahmetli, hepsi nur içinde yatsın, annem 2010 yılında rahmetli oldu, 84 yaşındaydı" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Turgut, Kültür Sanat, Elazığ, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Annesinin Fotoğrafını Gördü, Şoke Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Annesinin Fotoğrafını Gördü, Şoke Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.