Antalya'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Antalya'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu

Geniş Video İzle

Antalya'da gerçekleşen hortum ve sel, 4.500 dekarlık tarım alanında hasara yol açtı.

25.11.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sel ve hortum 4 bin 500 dekarlık tarım alanında zarara yol açtı

Sigortalı olanların zararının büyük bir kısmını TARSİM karşılayacak

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu şiddetli sağanak ve hortum nedeniyle yaklaşık 4 bin 500 dekarlık tarım alanı zarar gördü. Sigortalı olanların zararının büyük bir kısmı Tarım Sigortaları Havuzu'ndan karşılanacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, hafta sonu şiddetli rüzgar ve sağanak yağışla birlikte oluşan hortum olayından sonra bakanlığın tüm birimlerinin sahada olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ise yaklaşık 4 bin 500 dekar alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Olay olduktan sonra bakanlığımızın bütün birimleri sahadaydı, tespitlerini yaptı. Biz de bugün bakanımızın talimatlarıyla yerinde incelemeler, tespitler yapıyoruz. Üreticilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir hasar söz konusu sel, hortum ve fırtınadan dolayı. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM'den sigortalı olanların zararının büyük bir kısmını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili ne yapılacaksa devletimiz, bakanlığımız yapmaya çalışacak" diye konuştu.

Maliyetin tespitler yapıldıktan sonra ortaya çıkacağını söyleyen Gümen, "Eksperlerimiz sahada, tüm hasar gören yerlerde çalışıyor. Eksperler hasarları tespit ettikten sonra rakam ortaya çıkacak. Çalışma bir ortaya çıksın görelim, ne olacağını gördükten sonra daha rahat bir şey söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(BA-CC-BÇ-Y)

Antalya\'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Ekonomi, Güncel, Genel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Genel Antalya'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Sel ve Hortum Tarım Alanlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.