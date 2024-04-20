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Sarı kodla uyarılan Antalya'da şiddetli fırtına: Cami kubbesi hasar gördü, bazı ağaçlar devrildi

Yükselen dalga boyu sebebiyle sahil beyaza büründü, dev dalgaların arasına dalan vatandaş yürekleri ağza getirdi

Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış, öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı

ANTALYA - Sarı kodla uyarılan şehirlerarasındaki Antalya'da fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağmurun da eşlik ettiği fırtınada, bazı ağaçlar ve reklam panoları devrildi. Öğle saatlerinde ise güneşin açtığı kentte, bazı vatandaşlar sahili döven dev dalgaların içine kadar girerek yürekleri ağza getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı 45 kentten biri olan Antalya'da sabah saatlerinde fırtına ve yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentte ağaç ve pano devrilmeleri yaşandı. Serik ilçesinde şiddetli fırtına cami minaresinin kubbesini devirdi, bir okulun otopark kısmında zarar verirken, bir ağacı ise kökünden söktü.

Sahilde yürekler ağza geldi

Öğle saatlerinde yağmur etkisini yitirip yerini güneşli havaya bırakırken, dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni dövdü. Beyaza bürünen sahilde bazı vatandaşlar fotoğraf çekinmek için sahile indi. Bir vatandaş yanında küçük yaşta bir çocukla sahile vuran dalgalarının içine kadar girmesi yürekleri ağza getirdi.

Kentte rüzgar etkisini sabah saatlerindeki kadar olmasa da devam ettiriyor.