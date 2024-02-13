Antalya Valisi Şahin: "Bin 500 civarında su baskını ihbarı aldık"
"Su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz, ekiplerimiz sahada"
"Hayatın normale dönmesi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız"
ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sel afetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vali Şahin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün başlayan yoğun yağmur, yer yer dolu ile beraber merkez ilçelerimizde özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerimizde su baskınları ve taşkınlar oldu. Gün boyu da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda kavşaklarımızda, alt geçitlerde yine ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. Bin 500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklinde. Kamu kuruluşlarımızda
Muratpaşa ilçe nüfus müdürlüğümüzde hizmet veremiyoruz su baskınından dolayı. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hayatın normale dönemsi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.
Şahin bölgedeki incelemenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda Kepez Devlet Hastanesi'ndeyiz. Hastanemizde giderlerde geri basmalardan kaynaklanan problem var. Onun dışında bir problem yok. Poliklinikler çalışıyor. Acil ve yoğun bakım aktif olarak çalışıyor. Eksikleri çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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