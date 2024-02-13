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Antalya Valisi Şahin: "Bin 500 civarında su baskını ihbarı aldık"

"Su baskınlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz, ekiplerimiz sahada"

"Hayatın normale dönmesi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız"

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sel afetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün başlayan yoğun yağmur, yer yer dolu ile beraber merkez ilçelerimizde özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerimizde su baskınları ve taşkınlar oldu. Gün boyu da devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi bazı eski dere yataklarında tıkanıklıklar oldu. Yollarımızda kavşaklarımızda, alt geçitlerde yine ciddi su birikintilerinin getirdiği aksamalar oldu. Şu anda trafik aksamaları yaşıyoruz. Bin 500 civarında 112 ihbarı aldık. Bunlar büyük oranda ev ve iş yeri su baskınları şeklinde. Kamu kuruluşlarımızda

Muratpaşa ilçe nüfus müdürlüğümüzde hizmet veremiyoruz su baskınından dolayı. Okullarımız tatil. Antalyalılara geçmiş olsun diyoruz. Zor bir geceydi. Hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir taraftan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Hayatın normale dönemsi için en kısa sürede gerekli çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

Şahin bölgedeki incelemenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda Kepez Devlet Hastanesi'ndeyiz. Hastanemizde giderlerde geri basmalardan kaynaklanan problem var. Onun dışında bir problem yok. Poliklinikler çalışıyor. Acil ve yoğun bakım aktif olarak çalışıyor. Eksikleri çözmek için diğer hastanelerden destek alıyoruz" ifadelerine yer verdi.