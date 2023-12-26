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Arama kurtarma ekibinden sporculara afet eğitimi - Son Dakika
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Arama kurtarma ekibinden sporculara afet eğitimi

Doğal Afet Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), Bursa'da geleceğin sporcularına afet farkındalık eğitimi verdi. Programda genç sporculara afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Dernek başkanı, spor kulüplerinin afet bilinci hakkında eğitim almalarının önemine dikkat çekti.

Arama kurtarma ekibinden sporculara afet eğitimi
26.12.2023 - 22:59,
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Arama kurtarma ekibinden sporculara afet eğitimi

BURSA - Doğal Afet Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), Bursa'da geleceğin sporcularına afet farkındalık eğitimi verdi.

Bursa'da 2019 yılında tamamı gönüllüler tarafından kurulan ve kuruluşundan bu güne kadar pek çok afet durumunda gönüllü olarak çalışan DASKUT, geleceğin sporcularına afet farkındalık eğitimi verdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda genç sporcuların muhtemel bir afet durumu öncesi ve sonrası yapılması gerekenleri tek tek aktarıldı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Doğal Afet Sağlık Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli, spor kulüplerinin afet bilinci hakkında eğitim almalarını gerektiğine dikkat çekti. Meriçli, "Spor alanları, afetlerden sonra afet geçici barınma yerleri oluyor. Bu sebeple spor kulüplerinin afet bilinci eğitimi almaları çok önemli. Biz de bu çerçevede eğitim vermeye geldik. Eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, afet çantası, ilk yardım, arama kurtarma gibi konuları anlattık. Derneğimiz, tamamen gönüllülerden oluşuyor. Şu anda 500'e yakın gönüllümüz var. Bu gönüllülerimiz, afetlerde canla başla çalışıyor. Biz de onlara sürekli eğitim veriyoruz. Derneğimize katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Afetlere hazırlıklı olmak, hayat kurtarmak için gönüllü olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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