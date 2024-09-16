Arka Ayakları Kesik Köpek, Yeni Yuvasında Mutluluğu Buldu - Son Dakika
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Arka Ayakları Kesik Köpek, Yeni Yuvasında Mutluluğu Buldu

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Mersin'de terkedilen ve arka ayakları kesilmiş halde bulunan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi edildikten sonra İstanbul'da bir hayvansever tarafından sahiplenildi. Yeni adı Duru olan köpek, yürüteçle yürümeye başladı ve mutlu bir yuvaya kavuştu.

16.09.2024 21:33  Güncelleme: 21:38
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Arka ayakları kesilmiş halde bulunan köpek yeni yuvasına kavuştu

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde sağlığına kavuşturularak, yürüteç sayesinde yürümeye başlayan köpeği İstanbul'dan bir hayvansever sahiplendi

MERSİN - Mersin'de bir apartmanda bitkin halde bulunan ve arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen köpek, Büyükşehir Belediyesine ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu. Hem fiziksel hem de psikolojik durumu düzelen, yürüteç sayesinde de yürümeye başlayan 'Şirin' isimli köpeği İstanbul'dan bir hayvansever sahiplendi.

Temmuz ayında, ihbar üzerine bir apartman dairesinde yalnız olarak bulunan ve kurtarılan Terrier cinsi köpek bakım altına alınarak, 'Şirin' ismi konuldu. Arka ayaklarının bilekten alt kısmının kesildiği tespit edilen Şirin'e, ilk müdahale bakımevi personeli tarafından yapılarak, konforlu bir alan oluşturuldu. Haberleri gören ve köpeği bakımevinde ziyaret eden Sevil Kumaş, Şirin'in yürüteç ihtiyacını diğer hayvanseverlerle paylaştı. Bir hayvansever tarafından temin edilen yürüteç, bakımevi personeli tarafından Şirin'e takıldı. Yürütece kısa sürede alışan Şirin, yeniden rahatlıkla yürümeye başladı.

İstanbul'da yaşayan ve çoğunluğu ampute köpeklerden oluşan birçok köpeğin bakımını üstlenen hayvansever Işkın Moğol Alçı, Şirin'in sosyal medyaya yansıyan haberlerinin ardından Kaşlı Bakımevi ile temasa geçerek sahiplenme işlemlerini başlattı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından özel nakil aracı gönderen Alçı, Şirin'e sıcak yuvasını açtı.

"Şirin mutlu bir yuvaya kavuştuğu için biz de mutluyuz"

Kaşlı Bakımevi'ne geldiği andan itibaren Şirin'in tüm süreciyle ilgilenen sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, köpeğin sahiplendirilme sürecini anlattı. Şirin'i sosyal medya aracılığıyla gören bir hayvanseverin İstanbul'dan kendilerine ulaştığını belirten Benli, "Biz de gerekli araştırmasını yaptık. Şirin'in orada huzurlu olabileceğine kanaat getirerek, sahiplendirdik. Haberlerini alıyoruz, resimlerini, videolarını alıyoruz. Şu an gayet mutlu, huzurlu" dedi.

Şirin'in Kaşlı Geçici Bakımevi'ne geliş sürecini de aktaran Benli, "Şirin bize geldiği zaman durumu kötüydü. Sahibi tarafından terk edilmiş vaziyette bulduk. Bize geldiğinde iki ayağı eklem bölgesinden amatörce kesilmişti, tüyleri ve tırnakları kötü durumdaydı, insanlara küsmüştü, hayata küsmüştü. Burada önce tıraşını yaptık, tırnaklarını kestik, bakımlarını yaptık, tedavisini yaptık ve psikolojisini düzelttik. Buraya gelen bütün can dostlarımıza şefkatle yaklaştığımız için duygusal olarak bir bağ kuruyoruz. Şirin mutlu, huzurlu bir yuvaya kavuştuğu için biz de mutluyuz, takibini yapıyoruz" diye konuştu.

Şirin'in yeni ismi Duru oldu

Şirin'i sosyal medyada gördüğünü ve sahiplenmek istediğini belirten Işkın Moğol Alçı da, "İlandaki kişilerle irtibata geçtik. Mersin'de Kaşlı Barınağı'nda olduğunu öğrendik. Üzücü bir hikayesi var. Sahiplenmek için iletişime geçtik. Çok ilgililerdi. Çok teşekkür ederiz. İlk haline göre de çok iyi bakılmış. Sonrasında İstanbul'a getirdik ve şimdi bizimle birlikte yaşıyor" dedi.

Duru adını verdiği köpeğin çok sakin olduğunu ifade eden Alçı, hızla adapte olduğunu belirterek, "Duru aşırı sakin bir köpek. Çok iyi huylu. Evde hiçbir zorluğu yok. Kucakta uyumayı çok seviyor. Adapte olana kadar yemek seçti ama sonrasında onu da toparladı. Şimdi iyiyiz. Geceleri pike altında uyumayı çok seviyor. Şimdi her şeye adapte oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arka Ayakları Kesik Köpek, Yeni Yuvasında Mutluluğu Buldu - Son Dakika

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