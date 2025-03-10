Arnavutköy'de Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Etkinliklerle Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Etkinliklerle Dolu Dolu Geçiyor

Arnavutköy'de on binlerce kişi ile düzenlenen iftar sofraları, konserler ve çocuk etkinlikleri ile Ramazan coşkusu yaşanıyor. Başkan Mustafa Candaroğlu, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

10.03.2025 13:19
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Arnavutköy'de Ramazan coşkusu dolu dolu yaşanıyor

İSTANBUL - Arnavutköy'de ramazan coşkusu on binlerce kişilik iftar sofraları, konserler, çocuk atölyeleri ve kültür etkinlikleri ile yaşanıyor. Başkan Mustafa Candaroğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu Arnavutköy'de dolu dolu yaşanıyor. Arnavutköy Belediyesi her akşam on binlerce kişilik iftar sofralarında ilçe sakinlerini ağırlıyor. İftarın ardından kültürel etkinlikleri, çocuk atölyeleri ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle keyifli bir akşam yaşanıyor. Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan iftar sofralarıyla başlayan Ramazan etkinlikleri, her yaştan vatandaşın ilgisiyle büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Başkan Candaroğlu: "Ramazan, Birlik ve Beraberliğin Ayıdır"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan programlarında manevi atmosferine vurgu yapan Başkan Candaroğlu, Arnavutköy Belediyesi olarak Türkiye'nin en kapsamlı Ramazan etkinliklerinden birini düzenlediklerini belirtti. Candaroğlu, "Mevla'm bizleri bu mübarek Ramazan gününde bir araya getirdi. Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Bugün burada büyük bir aile olarak aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ay boyunca düzenlenecek dolu dolu programlarla bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin en büyük ramazan etkinliklerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Candaroğlu, "İftar sofralarından kültürel etkinliklere, çocuk programlarından konserlere kadar her kesime hitap eden etkinliklerle dolu dolu bir Ramazan programı hazırlandı. Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda düzenlenecek etkinliklerle Arnavutköy'de Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte yaşanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

On Binleri Buluşturan İftar Sofraları

Hadımköy İstasyon Meydanı ve Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan dev iftar sofralarında binlerce vatandaş, aynı sofrada oruç açarak Ramazan'ın bereketini paylaşıyor. Geniş katılımla gerçekleşen iftar programlarında, dualar ve sohbetlerle manevi bir atmosferde tamamlanıyor. İftar vaktinde yolda olan veya iftara yetişemeyen vatandaşlar unutulmuyor. Belirlenen noktalarda iftariyelik dağıtımı yapılarak, oruçlarını açmakta zorlanan vatandaşlara su, hurma ve sandviç gibi pratik yiyecekler ulaştırılıyor.

Hadımköy'de Çocuklara Hediye Minibüsü Sürprizi

Ramazan sevincini miniklerle paylaşmak amacıyla Hadımköy'de Hediye Minibüsü çocuklarla buluşuyor. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklara oyuncaklar, hikaye kitapları ve çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılıyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Avlu 34 AVM'de çocuklara özel etkinlikler düzenleniyor. Geleneksel çocuk oyunları, kukla gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve animasyon şovları ile minikler eğlenceli vakit geçiriyor. Renkli atmosferiyle dikkat çeken etkinlik alanında çocuklar hem eğleniyor hem de Ramazan ayının coşkusunu doyasıya yaşıyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı'nda kurulan buz pisti, ilk günden itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Ramazan Coşkusu: İftar Sofraları ve Etkinliklerle Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika

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