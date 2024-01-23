 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde koyun ve keçilerde tespit edilen çiçek hastalığı nedeniyle ilçede 2 ay süreyle hayvan hareketlerine ve ürünlerin kısıtlama getirildi. Kemalpaşa ilçesinde görülen hayvan ölümleri nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda koyun ve keçi çiçeği hastalığı tespit edildi. Çok sayıda küçükbaş hayvanın ölümüyle sonuçlanan hastalık için Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek, ilçede hayvan hareketleri ve ürünlerine 2 ay süreyle kısıtlama getirdi. Aynı zamanda keçi ve koyun çiçeği hastalığı karşı bölgede aşılama çalışması başlatıldı.

23.01.2024 - 09:54,
Abone Ol

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde şüpheli görülen koyun ve keçi ölümleri sonrası İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından çiçek hastalığı tespit edildi. Adeta alarm verilen ilçede 2 ay süreyle hayvan hareketlerine ve ürünlerin kısıtlama getirildi.

Artvin'de etkili olan kar yağışı, besicilerin özellikle kırsal bölgelerde hayvanlarını beslemeleri ve bakımlarını yapmaları konusunda zorlanmalarına neden oluyor. Besicilerin zorlu kış mesailerinde hayvanların çiçek hastalığına yakalanma riski de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespit edildi.

Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı

ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Kemalpaşa'da görülen hayvan ölümleri nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede koyun ve keçi çiçeği hastalığı tespit edildi. Çok sayıda küçükbaş hayvanın ölümüyle sonuçlanan hastalık için müdürlüğü harekete geçirdi. İlçede hayvan hareketleri ve ürünlerine 2 ay süreyle kısıtlama getirdi. Aynı zamanda keçi ve koyun çiçeği hastalığı karşı bölgede aşılama çalışması başlatıldı.

"10 HAYVANIM TELEF OLDU"

Kemalpaşa'nın Çamurlu köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mücahit Yılmaz, "250 küçükbaş hayvanım var. Yağmur çamur, soğuk hava demeden mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Yılmaz, "14 senedir bu mesleği yapıyorum. Bu aralar bilindiği üzere bölgede çiçek hastalığı var. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aşılarımızı yaptık. Hastalık tespit ettiğimiz 3 hayvanımız farklı bir ahırda onlara ayrıca bakıyoruz. Şuana kadar 10 hayvanım telef oldu. Yetkili birimlerin yardım edeceğine inancımız tam. Hayvanlarımızın doğrumu yaklaştı. Onları sıcak ortamda tutmaya çalışıyoruz. Bu hastalık soğuğu sevmiyor." ifadelerini kullandı.

Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı
Artvin\'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kemalpaşa, Artvin, Tarım, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:07:29. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement