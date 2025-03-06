Askeri üniforma ve bayrakla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika
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Askeri üniforma ve bayrakla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Askeri üniforma ve bayrakla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, tarihi üniformayla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, giydiği tarihi üniforma ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan...

06.03.2025 00:19
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Askeri üniforma ve bayrakla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, tarihi üniformayla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı

TEKİRDAĞ - Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, giydiği tarihi üniforma ve elinde Türk bayrağıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyerek zaferin 110'uncu yılında atalarına vefa gösteriyor.

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Gümüş, atalarının hatırasına vefa göstermek için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyüş başlattı. Üzerinde Çanakkale Savaşı'nda askerlerin giydiği üniforma, elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Gümüş, yürüyüşünün 3. gününde Tekirdağ'a ulaştı. Sahilden yürüyerek ilerleyen Gümüş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Üç gün önce Avcılar'dan teslim aldığı bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale Valiliğine ulaştıracağını belirten Gümüş, "Atalarımızın bize emanet ettiği bu toprakları ve bu al bayrağı ölene kadar taşımaya çalışacağız. O ruhu gelecek nesillere aktarmak bizim borcumuz. 18 Mart günü Çanakkale'ye ulaşıp şehitlerimize dualarımızı okuyarak görevimizi tamamlayacağız" dedi.

Ramazan ayında oruç tutarak yürüyüş yapmanın zorluklarına değinen Gümüş, "Bu sene Ramazan'a denk geldi, kolay olmuyor ama biz bu yola inandık. Atalarımız zamanında çok daha zor şartlarda savaştı. Bize düşen onların hatırasına sahip çıkmak" ifadelerini kullandı.

Yedi yıldır bu yürüyüşü gerçekleştiren Gümüş, gençlere de seslenerek, "Şükürsüz olmayın, elimizdekilerin kıymetini bilin. Bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Bayrağımıza, devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.

18 Mart'ta Çanakkale'de tamamlanacak olan yürüyüş, Çanakkale ruhunu bugüne taşımaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Askeri üniforma ve bayrakla İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika

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