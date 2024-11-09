Atatürk Anısına Koreografi

İzmir'de ilkokul öğrencilerinden '09.05' ve '1938' koreografisi
İZMİR - İzmir'de Karaburun İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı nedeniyle İzmir Karaburun İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, 196 öğrencinin katılımı ve 12 öğretmenin desteğiyle, Atatürk'ün vefatının 86. yılı dolayısıyla '09.05' ve '1938' koreografisi oluşturdu.
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