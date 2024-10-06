Atatürk'ün Kars'a Gelişinin 100. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Kars'a Gelişinin 100. Yılı Törenlerle Kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 100. yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

06.10.2024 12:32  Güncelleme: 12:38
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Atatürk'ün Kars'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı

KARS - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü, törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kars'a geliş yıldönümü töreni Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla ile başladı.

Tören daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kars Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli yaptı.

Kızılörenli, "6 Ekim 1924 hem Türk milleti, hem de Gazi Kars'ımız için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin egemenliğini sağlamak ve bağımsızlığını pekiştirmek için büyük bir azimle çalışmıştır. Kars'a gelişi ise yalnızca bu bölgeyi değil. Tüm Anadolu'nun geleceği açısından kritik bir anı temsil etmektedir. Bu nedenle bu ziyaret bağımsızlık mücadelesinin bir dönüm noktasıdır. Atatürk Gazi Kars'ımızda yaptığı konuşmalarda halkımıza cesaret vermiş, bağımsızlık ve özgürlük ilanını aşılamıştır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Aşıklar dinletisi, Türkü dinletisinin ardından bundan 100 yıl önce olduğu gibi 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' marşı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları ekibi, gösteri yaparak Türk bayrağı açtı. Program daha sonra sona erdi.

Törene Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Atatürk\'ün Kars\'a Gelişinin 100. Yılı Törenlerle Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Atatürk'ün Kars'a Gelişinin 100. Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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