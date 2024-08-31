Av sezonu açılışı dualarla yapıldı - Son Dakika
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Av sezonu açılışı dualarla yapıldı

Bartın'da balıkçıların heyecanla beklediği su ürünleri av sezonu açılışı dualarla yapıldı. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Tarlaağzı Limanı'nda düzenlenen törenle su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi. Balıkçılar, bereketli bir av sezonu temennisinde bulunarak denizlere açıldı.

31.08.2024 23:27
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Av sezonu açılışı dualarla yapıldı

BARTIN - Bartın'da balıkçıların heyecanla beklediği su ürünleri av sezonu açılışı dualarla yapıldı.

Türkiye genelinde balık av yasağının sone ermesine saatler kala, Bartın'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan balıkçılık sektörünün temsilcileri, hazırlıklarını tamamladı. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Tarlaağzı Limanı'nda düzenlenen törenle su ürünleri av sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Törenin ardından duaların edildiği programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Zonguldak milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve beraberindeki protokol bir balıkçı teknesine binerek, limanda ve Karadeniz'de tur attı. Sahil güvenlik ve polis botlarının eşlik ettiği balıkçı tekneleri, siren sesleri arasında turladı.

Bereketli bir av sezonu temennisinde bulunan Bartın Valisi Arslan, "2024-2025 yılı balık sezonunun açılışı için Tarlaağzı Limanındayız. İnşallah, bereketli, kazasız, belasız geçsin. Hem ülkemiz, hem de bölgemiz için güzel bir sezon olsun. Allah her türlü kazadan beladan balıkçılarımızı korusun" dedi.

Balıkçılara uyarılarda da bulunan Arslan, "Denizlerimiz sürdürülebilirliği, gelecek nesillere aktarılması açısından hem balıkçılarımızın hem de devletimizin sorumlulukları olduğunu balıkçılarımıza hatırlattık. Bereketli bir sezon diledik. 'Vira Bismillah' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Aldatmaz ise, "Balıkçılarımız inşallah kurallar çerçevesinde, iyi bir sezon geçirirler. Bereketli bir sezon olacağını umuyorum" diye konuştu.

Öte yandan törenle sezonu açan balıkçılar, bu gece yarısından itibaren denizlere açılarak, rızkını Mavi Vatan'da arayacak. Avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Av sezonu açılışı dualarla yapıldı - Son Dakika

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