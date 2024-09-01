Av yasağı sona erdi, İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı - Son Dakika
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Av yasağı sona erdi, İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı

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İstanbul'da 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Balıkçılar, Eylül ayında palamut, istavrit ve çinekop ve sardalya başta olmak üzere dört çeşit balığın bol miktarda tutulmasını öngördüklerini söyledi.

01.09.2024 08:35
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Av yasağı sona erdi, İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı

İSTANBUL - 15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle balıkçılar yeni sezonun ilk balıklarını avladı.

İstanbul'da 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte avlanılan ilk balıklar, sabahın erken saatlerinde satıldı. Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ava çıkan balıkçıların yakaladıkları ilk balıklar mezat usulüyle satılarak sahiplerine ulaştı. Balıkçılar, Eylül ayında palamut, istavrit ve çinekop ve sardalya başta olmak üzere dört çeşit balığın bol miktarda tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Yeni sezonun ilk balıklarıyla ilgili konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar şunları ifade etti, "Palamutla başlayan bir sezon bolluk bereket anlamına gelirmiş. Biraz önce de gördük tezgahlarda bol miktarda palamut var. İnşallah bu öncü gösterge tüm sezon boyunca devam eder. Balıkçımız buradan kazançlı çıkar. İnsanımız da buradan ucuz balık yiyerek keyifli günler yaşarlar inşallah" dedi.

Bu sezon palamut ve çinekop'ta yoğunluk beklediğini ifade eden balıkçı Ceyhun İskele, "Şu anda palamutta yoğunluk görünüyor. İnşallah palamutla başlayacağız. Peşinden nasipse çinekop olacağı söyleniyor. Havalar da müsaade ederse peşinden çinekopla devam edeceğiz. Hamsi ve sardalya zaten olmazsa olmazımız. Belki istavrit biraz az olabilir. Çeşitler devam edecek ama bu sene halkımız balık yiyecek gibi görünüyor.

Zaten şu an en doğal en sağlıklı kalan şey de balık olduğu için palamut yoğunlaştığı zaman halkımızı palamut yemeye davet ediyoruz. Mutlaka eylül, ekim, kasım aylarını değerlendirsinler. Dolaplarını doldursunlar çünkü şu anda en sağlıklı şey Marmara ve Karadeniz'de çıkan bizim palamut, lüfer ve çinekop balığımız. Bugün sezonların açılması nedeniyle balık biraz az olur. Yarından sonra fiyatlar gerilemeye başlar. Tahminen palamutun tanesi tezgahlarda 100 ile 200 TL arası satılır. Bu da piyasadaki diğer etlere göre en ucuz ve en sağlıklı sayılabilecek gıda demektir. İnşallah bereketli bir sezonu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Güzel bir sezon beklediklerini ve halka ucuz balık yedirmek istediklerini ifade eden balıkçı Yunus Emre Çimen şunları söyledi, "Mutluyuz, hevesliyiz. Tam gücümüzle çalışacağız. Balıklar büyüdükçe kilosu daha uyguna gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Av yasağı sona erdi, İstanbul'da sezonun ilk balıkları avlandı - Son Dakika

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