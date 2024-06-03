Avcılar Belediyesi Filistin'e Destek İçin Ortak Eylem Düzenledi - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Filistin'e Destek İçin Ortak Eylem Düzenledi

Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri, İsrail'in Rafah'ta düzenlediği hava saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla ortak eylem düzenledi. Meclis üyeleri, Filistin bayrağı ve #AllEyesOnRafah yazılı tişörtlerle toplantıya katıldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, CHP ve AKP Meclis Üyelerinin huzur haklarını Filistin halkı için bağışladığını açıkladı.

03.06.2024 18:35
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Avcılar Filistin için tek yürek

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Başkan Utku Caner Çaykara önderliğinde, İsrail'in Rafah'ta sivillere yönelik düzenlediği son hava saldırılarından sonra derinleşen insani krize dikkat çekmek ve Filistin'e destek vermek için Meclis'te ortak eylem düzenledi.

Belediye Meclisi Haziran ayı 1.Birleşiminde bütün meclis üyeleri parti ve grup gözetmeksizin toplantıya siyah üzerinde Filistin bayrağı bulunan ve #AllEyesOnRafah yazan tişört ile katıldı. Haziran ayı meclisi Filistin'de İsrail saldırılarıyla katledilen siviller için saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, CHP Grup Başkan Vekili Ali Yıldırım ve AKP Grup Başkan Vekili Sadık Pehlivan düzenlenen saldırılarla ilgili birer konuşma yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın önerisi ile CHP ve AKP Meclis Üyeleri Haziran ayı huzur haklarını Filistin halkı için bağışladı.

Her zaman barışın adaletin ve insan haklarının savunucusu olacağız

Her zaman barışın adaletin ve insan haklarının savunucusu olacaklarını söyleyen Avcılar Belediyesi Başkanı Utku Caner Çaykara ; "Orantısız ve ölçüsüz bombalanan, yok edilmeye çalışılan Filistin halkının yanındayız. Güvenli alan olarak işaret edilen bir çadırkente sığınmış çaresiz insanların, bombalanan sivillerin maruz kaldığı bu yıkıcı şiddet asla kabul edilemez. Her gün yağan tonlarca bombanın ateşi altında kalan bu halkın acısını ve çaresizliğini kalbimizde hissediyoruz. Çocukların katledilen bedenlerine, annelerin iç yakan çaresizliğine babaların acısına şahitlik etmek dahi kalplerimiz vicdanımızda büyük bir sızı bırakıyor. Gazze'ye, Refah'a düşen her bomba yalnızca çaresiz sivilleri değil aynı zamanda dünya barışını, insanlık onurumuzu da hedef alıyor. Refah'da yaşanan bu ağır trajediyi durdurmak için tüm dünya halkları olarak sesimizi yükseltmek, tepkimizi göstermek zorundayız. Gazze'de tüm insanlığın ortak vicdanını yaralayan katliamın son bulması adaletin tesis edilmesi en büyük temennimizdir. İnsanlığın vicdanı olarak her zaman barışın adaletin ve insan haklarına savunucusu olacağız. Tekrardan yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve bu katliamın son olmasını diliyorum" dedi.

Vahşetin biran önce son bulmasını diliyoruz.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Yıldırım da mecliste yaptığı konuşmada: "Hepimizin içini yaralayan dünyanın dikkat çektiği o kadar da sessiz kaldığı katliamdan bahsetmek istiyorum. Filistin de şu anda birçok çocuk dünyanın gözü önünde anasız babasız bırakılıyor. İsrail'in bu vahşi katliamını kınıyoruz. Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır. Bizlerin görevi insani olmaktır. Katledilen bebeklerin feryat eden kadınların çaresiz babaların acısını iliklerimize kadar yaşayıp empati yapmalıyız." diyerek Filistin'de vahşetin bir an önce son bulmasını dilediklerini belirtti.

Adalet barış ve insan hakları hepimizin ortak değerleridir.

Meclis'te konuşan AKP Grup Başkanvekili Sadık Pehlivan da konuşmasında "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı zulüm dünyanın kamuoyu göz önünde cereyan eden bir insanlık dramıdır. Bu zulümler yıllardır süregelen bir işgalin ve baskının en acımasız örneklerini sergilemektedir. Filistin halkı topraklarında barış ve özgürlük içerisinde yaşama hakkından mahrum bırakılmış insan hakları ihlal edilmiştir. Kadınlar, yaşlılar çocuklar yani savunmasız insanlar Filistin de hedef alınmıştır. Evlerinden yurtlarından zorla çıkartılmışlardır. Bizler barıştan yana olan insan haklarına ve hukukun üstünlüğünü savunan bireyler olarak bu zulme karşı sesimizi yükseltmek adaletin yerini bulması için çalışmak hepimize görevleri arasındadır. Adalet barış ve insan hakları hepimizin ortak değerleridir. Bu değerler uğruna mücadele etmek sadece devletlerin değil her bireyin sorumlu altındadır Filistin halkının acılarını bizler paylaşıyoruz onlara sabır diliyoruz"dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Avcılar Belediyesi Filistin'e Destek İçin Ortak Eylem Düzenledi - Son Dakika

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