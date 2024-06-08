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Avcılar'da toplanan 8 tır dolusu YKS cevap anahtarı ve soru kitapçığı polis eşliğinde yola çıktı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumunun ardından Avcılar'da toplanan 8 tır dolusu soru kitapçığı ve cevap anahtarı polis koruması eşliğinde ÖSYM merkezine doğru yola çıktı.

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye gitmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından ardından Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, ve Esenyurt bölgelerinde kullanılan soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının içinde olduğu 8 tır, ÖSYM merkezine doğru yola çıktı. Tırlara motosikletli polis ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.