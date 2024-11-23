Avcılar'daki Yıkılan Cami 5 Yıldır Yeniden Yapılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Avcılar'daki Yıkılan Cami 5 Yıldır Yeniden Yapılmayı Bekliyor

İstanbul Avcılar'da 2019 yılında yaşanan depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin, ağır hasar nedeniyle yıktırılmasına rağmen, henüz inşaatına başlanmadı. Vatandaşlar, caminin yeniden inşa edilmesini bekliyor.

23.11.2024 00:05
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Avcılar'da depremden bir ay sonra yıktırılan cami, 5 yıldır akıbetini bekliyor

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında 2019 yılında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan, ardından ağır hasarlı olduğu için komple yıktırılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin, 'yerinde yeniden yaptırılacak' sözü verilmesine rağmen henüz inşaatına başlanmadı. Çevre sakini vatandaşlar ise caminin yeniden yapılacağı günü beklerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden birkaç hafta sonra caminin temelinin atılacağını söylemişti.

Silivri açıklarında 5 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar'da E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkılmıştı. Minaresi yıkılan camiye yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı raporu verilmişti. Birkaç ay içerisinde komple yıkılan caminin yerine yenisi yapılacağı söylenirken aradan geçen 5 yıllık sürede henüz bir çalışma yapılmadığı görüldü. Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevresi 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve model fotoğraflı bariyerlerle çevrilen camide bir çalışma ise başlamadı.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise caminin temelinin 2023 yılında yaptığı açıklamada seçimlerinden 2-3 hafta sonra temelinin atılmaya başlanacağını söylemişti. Caminin yerine yenisini yapılmasını isteyen vatandaşlar ise çalışmaların bir an önce başlamasını beklediklerini ifade etti.

Çevre sakinlerinden Tayfun Telli isimli bir vatandaş, "Tekrardan yapılması güzel olur aslında. Ben burada esnafım bir proje çizilsin buraya cami yapılsın. 4-5 sene oldu. İyi hatırlıyorum burada minaresi düştü. O zamanda bakanlar falanda gelmişti. Buraya yeniden güzel bir cami yapılmasını istiyoruz. Merkez camisi de bayağı aşağıda kalıyor. İnsanların namaz kılması zor oluyor" dedi.

Muzaffer Şahin isimli bir diğer vatandaş ise, "Buradaki cami halen yapılmadı. Ben burada oturmuyorum ama buradan geçtikçe görüyordum camiyi. Minaresinin yıkıldığını da görmüştüm. Cami olmadığı zaman yani Müslüman insanlar olarak bir noksanlık hissediyoruz. Artık yapılsa iyi olur o kadar gelen geçen insan var. Namazını kılar insanlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, Cami, Son Dakika

Son Dakika Genel Avcılar'daki Yıkılan Cami 5 Yıldır Yeniden Yapılmayı Bekliyor - Son Dakika

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