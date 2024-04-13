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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Avrupa Sivaslılar Birliği, depremzede vatandaşların yüzünü güldürdü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan afetzede vatandaşlara yardım eli Avrupa'da yaşayan Sivaslılardan geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bin insan vefat etmiş ve binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Hayırsever vatandaşlar, depremzede vatandaşlara yardım ellerini uzatmaya devam ediyorlar. Avrupa'da yaşayan Sivaslıların bir araya gelmesiyle yaklaşık 20 yıl önce kurulan Avrupa Sivaslılar Birliği, Türkiye'de yaşanan her büyük afet sonrası yardım elini uzatma devam ediyor. Avrupa Sivaslılar Birliği tarafından Hatay'da Ramazan ayınca insanlara yemek dağıtımı, 500 bin TL değerinde alışveriş çeki ve 100 çocuğa ayakkabı hediye edildi. Hayırsever vatandaşlar, hemşerilerine de unutmayarak Sivas'ta yaşayan çocuklara da bayramlık ayakkabı hediye etti.

Avrupa Sivas Birliği Genel Başkan Yardımcısı Metin Özcan, "Avrupa'da 20 yıldan fazla faaliyette olan derneğiz, uzun yıllardır teşkilatlarımızla hizmetler sunuyoruz. Çalışmalarımızın başında memleketimizin her türlü mağduriyetlere destek olmaktayız. Geçen yıl asrın felaketi olan depremlerde 500 bin Euro'luk karşılığında destek olduk. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız çok duyarlılar. Onların katkılarıyla vatandaşlarımıza ulaşmaktayız. Vatandaşlarımıza yardımlarımız devam edecek. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla ülkemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız sürüyor" dedi.