Aydın AVM Açılışında İzdiham ve Kavga - Son Dakika
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Genel

Aydın AVM Açılışında İzdiham ve Kavga

Aydın'daki AVM açılışında uzun kuyruklar, trafik sıkışıklığı ve kavgalar yaşandı.

21.12.2024 17:31
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Aydın'da AVM Açılışı kaosa dönüştü: Trafik kitlendi, sıra kavgaları yaşandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir AVM'nin açılışında yağmurlu havaya aldırmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzdiham yaşanan açılışta sokağa taşan kalabalık yüzünden trafik durma noktasına gelirken, gerilen sinirler ve bekleme süresinin uzunluğu da kavgaları da beraberinde getirdi.

Efeler ilçe merkezi Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde açılışını yapan yeni alışveriş merkezi büyük bir ilgiyle karşılaştı. Açılışa özel cazip fiyatlarla hazırlanan kampanya, Aydınlıları adeta AVM'ye akın ettirdi. Günler öncesinden açılışı duyurulan kampanyalar vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen binlerce kişi, açılışın saatler öncesinden AVM'nin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum zamanla izdihama dönüşerek, bazı noktalarda sinirlerin gerilmesine neden oldu. Yaşanan gerginlikler, zaman zaman küfürlü kavgaların patlak vermesine yol açtı. Açılış sırasında, güzergahı kullanan sürücüler de büyük zorluklar yaşadı. AVM çevresindeki trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç sürücüsü duruma tepki gösterdi.

Olan biteni film gibi izleyip, kayda aldılar

Olayları adeta film gibi izleyen çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla olan biteni kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kapılar açıldıktan sonra, içerideki indirimli ürünlere akın eden kalabalık, kısa sürede AVM içinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. İçeri girmeyi başaranlar kendilerini şanslı hissederken, birçok kişi ise mağaza içi yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aydın AVM Açılışında İzdiham ve Kavga - Son Dakika

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