AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 2 ay sonra bitiyor
ANKARA - İlk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona erecek.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, 17 Nisan 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. İlk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilen Arslan, 2019 ve 2023 yılında gerçekleşen seçimler sonucunda da bir kez daha yüksek mahkemenin başkanı oldu. Anayasa Mahkemesi üyeliğinde görev süresi 12 yıl olduğu için 20 Nisan'da Zühtü Arslan'ın süresi dolacak. Sürenin dolmasına yaklaşık 2 ay kala yeni başkan için seçim süreci ise bugün başlayacak.
15 üyeden 8 üyenin oyunu alan başkan seçilecek
Seçim işlerini Arslan yönetecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Zühtü Arslan, görev süresinin dolması nedeniyle aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise yeniden seçim yapılacak ve bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar seçim devam edecek.
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